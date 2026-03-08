Reinhold Würth, multimillonario de 91 años: "A veces sigo dictando cartas en casa a las 21:30 y vuelvo a la oficina"

A sus 91 años, el multimillonario alemán Reinhold Würth sigue trabajando casi a diario. El fundador del Grupo Würth, una de las mayores compañías industriales de Europa, asegura que todavía mantiene el mismo ritmo que cuando construyó el imperio empresarial que hoy emplea a más de 86.000 personas en todo el mundo.

La frase resume su filosofía, sin importar la edad: "A veces sigo dictando cartas en casa a las 21:30 y vuelvo a la oficina", explica el empresario en una entrevista extensa con el medio alemán Augsburger Allgemeine.

Würth tomó el negocio mayorista de tornillos fundado por su padre en 1945 y lo transformó en una multinacional con más de 20.700 millones de euros de facturación anual. Cuando asumió el control en 1954, la empresa tenía apenas dos empleados.

Hoy el empresario sigue defendiendo una idea simple que, según él, explica el éxito empresarial: trabajar más y pensar a largo plazo.

Un imperio construido durante siete décadas



El Grupo Würth se ha convertido en uno de los gigantes mundiales del suministro industrial. La compañía opera en decenas de países y cuenta con unas 400 empresas en todo el mundo, de las cuales el propio Würth afirma haber fundado alrededor de 250.

Según cifras preliminares del último ejercicio, la empresa registró:

20.700 millones de euros en ventas,

940 millones de euros de beneficio operativo,

Más de 86.000 empleados,

"Como emprendedor, no pienso en años, sino en décadas"



El empresario asegura que su filosofía empresarial siempre ha sido pensar en décadas y no en años, algo que contrasta con la lógica de muchas compañías que cotizan en bolsa.

Preocupación por el futuro de Alemania



A pesar del éxito de su empresa, Würth reconoce estar "sumamente preocupado por Alemania". El empresario menciona varios factores que, en su opinión, están debilitando al país: la situación económica alemana, la guerra de Rusia contra Ucrania, y la política internacional de Donald Trump.

Según Würth, la incertidumbre política generada por el presidente estadounidense afecta especialmente a las empresas. "Trump es una persona inconsistente. Hoy dice una cosa, mañana otra. La incertidumbre que crea es el mayor problema para los empresarios", afirma.

También cree que Washington intenta debilitar la Unión Europea porque teme una integración más fuerte entre los países del continente.

"En Alemania debemos volver a trabajar más"



El empresario también critica la evolución de la cultura laboral en Alemania. A su juicio, el país ha entrado en una fase de comodidad tras décadas de prosperidad.

Würth sostiene que muchas demandas laborales recientes, como la semana laboral de cuatro días, son una señal de ese cambio. "En Alemania debemos volver a trabajar más", afirma.

Según el veterano empresario, los trabajadores actuales disfrutan de un nivel de bienestar que las generaciones anteriores no tuvieron. Würth recuerda que tenía 10 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y que vivió los bombardeos en su infancia. "Hoy la gente debería levantarse cada mañana y gritar '¡Hurra!' porque vive en un país en paz", afirma.

Un optimista moderado sobre el futuro



A pesar de sus críticas, Würth no se muestra completamente pesimista. Cree que Alemania aún puede recuperar impulso si el gobierno actúa con decisión.

El empresario valora positivamente el liderazgo del canciller Friedrich Merz y también el trabajo del ministro de Defensa Boris Pistorius, al que considera "el hombre ideal para el cargo". Sin embargo, advierte que el país se enfrenta a un momento decisivo.

Según su visión histórica, inspirada en el tríptico Devenir, Ser, Perecer del pintor Giovanni Segantini, todas las civilizaciones atraviesan ciclos de auge, estabilidad y declive. Y Alemania, dice, podría estar acercándose a ese último momento si no reacciona.

La felicidad a los 91 años



Tras más de siete décadas al frente de empresas y negocios internacionales, Würth también reflexiona sobre lo que realmente importa en la vida.

Cuando le preguntan qué es la felicidad, el empresario responde tras unos segundos de silencio: "La felicidad es muy sencilla: estar bien descansado y vivir en paz".