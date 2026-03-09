Pablo Gil, empresario, sobre el sueldo que tiene que cobrar un CEO: "A nivel ejecutivo pagamos entre 120.000 euros al año más bonus, pero todo es según la empresa que te compares"

El salario de los altos directivos vuelve a estar en el centro del debate en redes sociales. Un fragmento de una entrevista al empresario Pablo Gil en el pódcast de MediaPower se ha viralizado en TikTok después de que explicara cuál es, según su experiencia, el rango salarial habitual para un CEO o ejecutivo de alto nivel. Sus palabras, sin embargo, han generado una avalancha de comentarios y críticas por parte de usuarios que consideran que la cifra mencionada está muy por debajo de la realidad.

Durante la conversación, Gil reflexiona sobre cómo se estructuran los salarios en la alta dirección y cómo influyen las comparaciones entre empresas. En ese contexto, lanza una cifra que rápidamente se ha convertido en el centro del debate:

"A nivel ejecutivo pagamos entre 120.000 euros al año más bonus, pero todo es según la empresa que te compares".

El empresario matiza que la clave no está solo en el salario fijo, sino en el tipo de empresa con la que se establecen las referencias salariales. Según explica, comparar una startup o una compañía mediana con gigantes tecnológicos internacionales puede generar expectativas irreales. "Depende mucho de con quién te compares", insiste en el vídeo, donde también menciona que muchos ejecutivos miran continuamente lo que pagan otras compañías para negociar sus condiciones.

El fragmento, que dura apenas unos segundos, ha acumulado miles de visualizaciones y ha abierto un intenso debate sobre cuánto deberían cobrar realmente los máximos responsables de una empresa.

Reacciones irónicas y críticas en los comentarios

La mayoría de los comentarios que acompañan al vídeo cuestionan la cifra mencionada por Gil. Muchos usuarios consideran que 120.000 euros anuales es un salario demasiado bajo para un CEO, especialmente si se compara con grandes compañías tecnológicas.

"¿120k? ¿Eso es nivel Amazon? Estarás de broma o te has olvidado un cero", escribe uno de los usuarios, en uno de los comentarios más destacados.

Otro usuario ironiza sobre la explicación del empresario: "Suelta mil palabrejas en inglés y luego dice 120", en referencia al lenguaje habitual del mundo corporativo.

La comparación con grandes empresas aparece repetidamente en las respuestas. Algunos internautas mencionan salarios en multinacionales tecnológicas para cuestionar el argumento del empresario. "En Amazon un desarrollador junior gana 129.000 euros. Un C-level no baja de dos millones", afirma uno de los comentarios, mientras otro bromea: "Un CEO de Amazon gana 120.000 euros al día"

También hay quienes comparan la cifra con otros perfiles profesionales dentro de las propias empresas. "Un CEO pepino está en 300k… hay vendedores en mi empresa que están en 100k fácil", comenta otro usuario.

El contexto empresarial cambia la escala salarial

Más allá del tono irónico de muchos comentarios, el debate refleja una cuestión habitual en el mundo empresarial: la enorme diferencia salarial entre compañías según su tamaño, sector y facturación.

En empresas tecnológicas globales o multinacionales que facturan miles de millones de euros, los paquetes retributivos de los directivos suelen incluir salarios fijos muy elevados, grandes bonus por objetivos y, en muchos casos, participaciones en acciones.

Sin embargo, en empresas medianas o startups, especialmente en fases tempranas, el salario fijo puede ser considerablemente más bajo y complementarse con incentivos variables o participación en el capital de la compañía.

Algunos comentarios en el propio vídeo apuntan precisamente en esa dirección. "Hay mucho espabilado. Si Amazon destina un 2% a ejecutivos, una empresa pequeña no va a destinar el 20% para pagar como Amazon", reflexiona uno de los usuarios.

Un debate recurrente en redes

La viralización del vídeo demuestra también el creciente interés que generan en redes sociales las conversaciones sobre dinero, salarios y desigualdad salarial. Los sueldos de los directivos, en particular, suelen provocar reacciones intensas porque simbolizan las diferencias dentro del mundo laboral.

Mientras algunos usuarios consideran que el salario mencionado por Gil es bajo para un CEO, otros apuntan que para la mayoría de trabajadores sigue siendo una cifra muy elevada.

En cualquier caso, el fragmento ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión recurrente: cuánto debe cobrar quien dirige una empresa y hasta qué punto ese salario depende del tamaño, la facturación y el contexto del negocio. Un debate que, a juzgar por la reacción en TikTok, sigue lejos de cerrarse.