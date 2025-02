Este es el barrio fantasma de la doble inversión inmobiliaria de Gonzalo Bernardos: "No pienso vender"

Una confesión del afamado economista Gonzalo Bernardos está siendo muy comentada en la red, puesto que en ella el experto se moja y desvela dónde ha hecho una importante adquisición en materia de vivienda. Así lo recoge el portal Infobae haciéndose eco de las declaraciones de Bernados en un podcast de Somrie.

Se trata de dónde se ha hecho el economista con dos propiedades. No es ni Madrid ni Barcelona, cuestión que él pone de relieve como clave de por qué ha tomado esta decisión. Ha comprado en Aragón, concretamente en la zona de nuevas obras de Arcosur, en el Distrito Sur de la ciudad del viento.

"Hay gente que me dice: me gustaría invertir en Madrid, en la periferia de Madrid, en suelo. ¡Pero si está invirtiendo todo el mundo! Vete a un sitio donde no esté invirtiendo nadie" , recomienda Bernardos, según la citada información.

"¿Por qué he podido comprarlas a un precio fantástico?"

En esa línea, Bernados ha explicado cuáles son sus pautas para invertir en vivienda. "Yo, las dos últimas inversiones que he hecho es un lugar de Zaragoza. Comprar viviendas que no están ni hechas para alquilarlas. No las pienso vender", ha asegurado antes de lanzar la gran reflexión: "¿Por qué he podido comprarlas a un precio fantástico?".

Y el economista entrega también la respuesta: "Porque en Arcosur, los zaragozanos no quieren comprar. Dicen que en el barrio no hay nada. Digo: por eso me interesa a mí, porque es un lugar prometedor. Yo no voy a comprar nunca una vivienda en el centro de la ciudad; ya está todo lo que puede ganar casi hecho".