Estos son los millones que pierde España con el nuevo arancel de EEUU y los tres países condenados por el impuesto al aluminio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desveló este domingo que el martes o el miércoles anunciará aranceles recíprocos con otros socios comerciales, y el lunes, aranceles del 25 % a las importaciones de acero y aluminio.

El gobernante hizo estas declaraciones a los medios desde el avión presidencial Air Force One, de camino a Nueva Orleans para ver el Super Bowl. "Es muy simple: si nos cobran, nosotros les cobramos (..) Si nos están cobrando el 130% y nosotros no les cobramos nada, eso no funcionará así", dijo Trump a los medios cuando fue preguntado por los aranceles recíprocos.

En ese sentido, el republicano dijo que estos aranceles se pondrán en práctica "casi inmediatamente" para "todos los países". Con respecto a los aranceles al acero y el aluminio, Trump dijo que anunciará la medida y dará más detalles mañana, lunes.

Trump ataca incluso a aliados comerciales (y defensivos y diplomáticos) como Europa y, entre ellos, está España también. El golpe puede ser importante porque nuestro país es el décimo exportador de acero a EEUU. Se calcula que tiene unas ventas a dicho país de 290.0000 toneladas en los últimos 11 meses y una semana, según datos de la Administración Pública de Estados Unidos citados por el diario El Mundo.

El valor de esas exportaciones fue de 263 millones de dólares (255 millones de euros), según la base de datos COMTRADE, de Naciones Unidas. Se trata de una cifra inferior en un 2,2% a la del año 2023, pese a que EEUU incrementó sus compras de esa aleación al exterior en un 4%. No con nuestro país, queda claro. En cuanto al aluminio, España ocupa la posición vigésimo octava, con 19.664 toneladas en 2024, que alcanzaron un valor de 132,93 millones de dólares (128,9 millones de euros), según datos del sector.

Quienes más se van a resentir son los países para los que estamos hablando de un negocio potente, como Canadá, Brasil y México que son, de mayor a menor, los exportadores principales de acero a la tierra de Trump. En el caso del aluminio, hablamos de Canadá, los Emiratos Árabes Unidos y China.

Trump también ha adelantado que podría gravar la importación de chips semiconductores, productos farmacéuticos, petróleo y gas, y el viernes advirtió de que habría aranceles recíprocos a partir de la siguiente semana.

Trump ya anunció el pasado 1 de febrero aranceles del 10% sobre los productos de China y también aranceles del 25% para Canadá y México, aunque en estos dos casos ha suspendido su aplicación durante un mes tras alcanzar sendos acuerdos para el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera.