Jerome Powell abre la puerta a la primera bajada de tipos del año en Estados Unidos: "Los riesgos parecen estar cambiando"

Un discurso de apertura de Jackson Hole en el que Jerome Powell ha cumplido con las previsiones. El presidente de la Reserva Federal (Fed) ha aprovechado su intervención para abrir la puerta, por primera vez, a bajar los tipos de interés en su próxima reunión del 16 y 17 de septiembre.

"A lo largo de este año, la economía estadounidense ha demostrado resiliencia en un contexto de profundos cambios en la política económica", ha señalado en el inicio de su discurso.

Powell ha reconocido que, respecto a los objetivos de doble mandato de la Fed, "el mercado laboral se mantiene cerca del máximo empleo, y la inflación, aunque todavía algo elevada, ha descendido considerablemente desde sus máximos postpandemia". "Al mismo tiempo, el equilibrio de riesgos parece estar cambiando", ha indicado.

"Cuando me presenté en este podio hace un año, la economía se encontraba en un punto de inflexión. Nuestra tasa de interés oficial se había mantenido entre el 5,25 % y el 5,5 % durante más de un año. Esa postura restrictiva resultó adecuada para ayudar a reducir la inflación y fomentar un equilibrio sostenible entre la demanda y la oferta agregadas", ha expuesto.

El presidente de la Fed ha justificado que la inflación "se había acercado mucho más a nuestro objetivo, y el mercado laboral se había enfriado respecto a su anterior estado de sobrecalentamiento". "Los riesgos al alza para la inflación habían disminuido. Sin embargo, la tasa de desempleo había aumentado casi un punto porcentual, una evolución que históricamente no ha ocurrido fuera de las recesiones", ha razonado.

Pero también ha tenido tiempo para asegurar que la economía "se ha enfrentado a nuevos desafíos" en este 2025. "Aranceles significativamente más altos entre nuestros socios comerciales están transformando el sistema comercial global. Una política migratoria más restrictiva ha provocado una desaceleración abrupta del crecimiento de la fuerza laboral", ha expresado.

"A largo plazo, los cambios en las políticas fiscales, de gasto y regulatorias también podrían tener implicaciones importantes para el crecimiento económico y la productividad. Existe una gran incertidumbre sobre el rumbo que tomarán estas políticas y cuáles serán sus efectos a largo plazo en la economía", ha destacado.

Powell ha reconocido que, ante esta situación, los cambios "están afectando tanto la demanda como la oferta" y ha defendido que "resulta difícil distinguir entre desarrollos cíclicos y tendencias o estructurales". "Esta distinción es crucial, ya que la política monetaria puede estabilizar las fluctuaciones cíclicas, pero su efecto es limitado para modificar los cambios estructurales", ha añadido.