Hacienda da 2.400 euros en la Renta 2025 a todas estas estas familias: estos son los requisitos para pedirla

La deducción por familia numerosa es una de las más importantes de las que se podrán aplicar en la declaración de la Renta 2025, en la que los contribuyentes rendirán cuentas con Hacienda por las ganancias obtenidas durante el ejercicio fiscal 2024.

Uno de los aspectos más interesantes es que se trata de una deducción de la cuota diferencial de la que las familias numerosas podrán beneficiarse sin importar cuál sea el resultado de la declaración: a pagar, a devolver o cero.

Tal y como explica la Agencia Tributaria en su sitio web, esta deducción asciende a un importe de 1.200 euros anuales. No obstante, esa cantidad se duplica, alcanzando los 2.400 euros, para las familias numerosas de categoría especial.

Además, el organismo destaca que "por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa, que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, los importes anteriores se pueden incrementar hasta 600 euros anuales".

En cuanto a la aplicación de esta deducción en el supuesto de que más de una persona tenga derecho a la misma, Hacienda aclara que "el importe se prorrateará entre todas, por partes iguales, salvo que cedáis el derecho a una de ellas que será la que perciba íntegramente el importe de la deducción".

No obstante, cabe subrayar que también se puede solicitar el abono anticipado de esta deducción (a través del modelo 143) sin tener que esperar a que llegue el momento de realizar la declaración de la Renta. Si se opta por esa vía de cobro, la Agencia Tributaria resalta que "no podrás minorar el importe de la deducción de la cuota diferencial que resulte de tu declaración de IRPF, pero no te olvides de declararlo".

Los requisitos para recibir la deducción por familia numerosa

Hacienda detalla que para poder recibir la deducción por familia numerosa es necesario ser un ascendiente o un hermano huérfano de padre y madre, que forme parte de una familia numerosa y, además, cumplir uno o varios de los siguientes requisitos: