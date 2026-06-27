El Ministerio de Hacienda ha actualizado la lista española de jurisdicciones no cooperativas ('paraísos fiscales') con la salida de Gibraltar, Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago, tras constatar el intercambio efectivo de información fiscal y una mayor convergencia de sus regímenes tributarios con los estándares internacionales, según la orden ministerial publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por el contrario, Rusia pasa a formar parte de la lista española de jurisdicciones no cooperativas debido a la existencia de un régimen fiscal considerado perjudicial, en línea con la decisión adoptada previamente por la Unión Europea.

La explicación de la decisión por parte de Hacienda

Así, Hacienda explica que la salida de Gibraltar se debe principalmente a que el territorio británico ha realizado un cumplimiento efectivo del intercambio de información tributaria con España, uno de los requisitos establecidos en la normativa para ambadonar la relación de jurisdicciones no cooperativas.

Según el Ministerio, Gibraltar firmó un acuerdo bilateral de cooperación tributaria con España cuyo funcionamiento ha sido verificado. Además, forma parte del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y ha suscrito los acuerdos internacionales correspondientes en esta materia.

Hacienda también destaca que el Peñón cumple con otro de los criterios exigidos para salir de la lista, al no mantener un régimen de baja o nula tributación siguiendo los parámetros fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Asimismo, señala que Gibraltar participa en el marco inclusivo BEPS de la OCDE y ha ratificado el acuerdo del Pilar II, que establece un impuesto mínimo global y otros estándares fiscales internacionales.