Ibiza le declara la guerra a las caravanas y  a las tiendas de campaña

El Consell d’Eivissa y Airbnb han firmado un acuerdo "histórico" para eliminar los anuncios de alojamientos ilegales en la isla. La medida, que afecta a caravanas, furgonetas que se hayan sometido a una camperización y tiendas de campaña, se enmarca en la estrategia del Consell para combatir la oferta turística no reglada y garantizar que Ibiza se mantenga como un destino sostenible y de calidad, según El Periódico de Ibiza.

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha calificado el acuerdo como "un hito para Ibiza como destino turístico sostenible y de calidad" y ha destacado que la colaboración con Airbnb es "histórica y pionera" ya que permitirá combatir con mayor eficacia la oferta ilegal que prolifera en la isla. "Nuestro objetivo es que Ibiza sea reconocida por su oferta reglada y que la ilegalidad no tenga cabida", ha afirmado.

Según el acuerdo, Airbnb cancelará estos anuncios en cuanto la administración insular inicie un procedimiento, sin esperar a que se complete la tramitación de las sanciones. Además, los anunciantes serán bloqueados para impedir que vuelvan a publicar anuncios de alojamientos prohibidos en la plataforma. Se trata de un cambio significativo, ya que hasta ahora solo retiraba estas ofertas cuando el expediente sancionador estaba resuelto.

Airbnb y el problema del alquiler ilegal

En virtud de la colaboración, Airbnb ya ha eliminado unos 300 anuncios de alojamientos no reglados y está gestionando la retirada de otros 200, a los que el Consell ha abierto expediente sancionador. "Lo importante es la colaboración, no la confrontación", ha dicho Marí, recordando que la relación con la plataforma de alquiler de pisos turísticos comenzó hace cinco años con un trabajo, discreto, para identificar a los propietarios que no hayan registrado sus viviendas. Ahora, ha dicho, se ha dado "un paso más allá" con la posibilidad de eliminar de manera inmediata los anuncios de ofertas manifiestamente ilegales.

A pesar de esta colaboración, Airbnb sigue sin contar con un mecanismo automático que permita la eliminación de los anuncios de los pisos alquilados ilegalmente a turistas, una oferta totalmente prohibida en Ibiza. Según el delegado de Airbnb en España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, la plataforma opera en la UE como "proveedor de servicios de internet" y no como una empresa de alquiler turístico, algo que les exime de cualquier responsabilidad sobre la legalidad de los anuncios publicados. Esta situación, ha reconocido, dificulta la aplicación de restricciones sobre el alquiler ilegal de viviendas.

Rodríguez de Santiago también ha admitido que desconoce el número exacto de alojamientos en Ibiza. Y, aunque el alquiler turístico de pisos está prohibido en la isla, ha asegurado que no dispone de información detallada sobre este "caso concreto". En cualquier caso, la colaboración entre Airbnb y el Consell de Ibiza podría sentar un precedente para la regulación del sector en otras zonas turísticas de España.