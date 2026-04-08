Indra y Escribano retoman las negociaciones de la posible operación de integración

Ángel Escribano Ruiz, presidente ejecutivo del Grupo Indra, en el foro "40 años después de la adhesión: cómo quiere España que sea Europa", el 15 de octubre de 2025 en Madrid.

Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) han retomado las negociaciones de la posible operación de integración de la firma familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano en la empresa de defensa y tecnología española, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras.

Estas mismas fuentes indicaron previamente que EM&E "está dispuesta a hablar" sobre la continuidad del proceso, al tiempo que Indra mantenía abierta esta opción.

EM&E renunció a la mencionada operación ante las presiones del Gobierno, que alegaba, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --el mayor accionista de Indra con un 28%--, un "conflicto de interés" por la relación del entonces presidente de Indra, Ángel Escribano, con EM&E, su empresa familiar. Ahora, con la salida del ejecutivo de Indra, la operación parecería estar de nuevo sobre la mesa.

Respecto al aterrizaje del nuevo presidente no ejecutivo de la compañía, Ángel Simón, dichas fuentes señalan que ya se ha reunido con el equipo directivo en lo que está siendo su "primera toma de contacto" con el personal de Indra.

Así, en un futuro próximo se definirán sus siguientes movimientos o si presidirá las comisiones delegada ejecutiva y de estrategia. Más adelante se presume que mantendrá contacto con los empleados de la multinacional.

Cabe recordar que a la llegada de Ángel Escribano al puesto, aunque con funciones ejecutivas, hace algo más de un año, este envió un vídeo presentándose a los trabajadores de la empresa.