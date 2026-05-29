La campaña de la renta encara su recta final: hasta cuándo puedes presentarla a Hacienda y las sanciones si lo haces tarde

Millones de contribuyentes han presentado ya la declaración de la renta. Muchos de ellos tienen la intención de que Hacienda efectúe la devolución cuanto antes, y otros optarán por el pago fraccionado si el resultado es desfavorable.

Sea cual sea tu situación, si todavía no has completado el trámite con Hacienda es importante que no olvides la fecha límite. La campaña está encarando la recta final, y en caso de que estés obligado a presentarla puedes tener problemas si lo haces tarde.

La Agencia Tributaria impone sanciones a aquellos que presentan tarde la renta o que directamente no lo hacen. Algo que puedes evitar si conoces el calendario.

Plazo para presentar la declaración de la renta

El calendario de la declaración de la renta recoge las tres modalidades con las que puedes completar la gestión: online, telefónica o presencial:

Desde el 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026: estas son las fechas para presentar la renta por internet.

estas son las fechas para presentar la renta por internet. Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026: este es el período para hacer la renta por teléfono. Tendrás que pedir cita entre el 29 de abril y el 29 de junio.

este es el período para hacer la renta por teléfono. Tendrás que pedir cita entre el 29 de abril y el 29 de junio. Desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026: es el momento de presentar la renta presencialmente en las oficinas de Hacienda. La solicitud de cita es desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.

Como puedes comprobar, la fecha límite para presentar la declaración de la renta es el 30 de junio para todas las modalidades. Aunque al optar por la modalidad telefónica o la presencial tienes hasta el 29 de junio para pedir cita.

Muchos contribuyentes se decantan por la presentación online debido a la comodidad y agilidad que ofrece. Sin embargo, las declaraciones complejas pueden precisar de ayuda, y ahí entran en juego las opciones telefónica y presencial. Un agente de Hacienda te asesorará durante el proceso. Así evitarás errores y resolverás dudas.

Qué pasa si presentas la renta tarde

Las multas de Hacienda por completar tarde la renta dependen de si la infracción se considera leve, grave o muy grave. Y la gravedad está relacionada con aspectos como el resultado de la renta:

Si el resultado es a devolver o sale a 0: el principal perjudicado eres tú, ya que Hacienda debía pagarte. Pero también eres responsable de haberte saltado la fecha límite. La multa es de 100 euros.

el principal perjudicado eres tú, ya que Hacienda debía pagarte. Pero también eres responsable de haberte saltado la fecha límite. La multa es de 100 euros. Si el resultado es a pagar y no hay requerimiento de Hacienda: tendrás que ingresar la cantidad que debes con intereses. El recargo es de hasta un 15% si tardas un año en hacer el ingreso.

tendrás que ingresar la cantidad que debes con intereses. El recargo es de hasta un 15% si tardas un año en hacer el ingreso. Si el resultado es a pagar y hay requerimiento de Hacienda: la sanción es de entre el 50% y el 150% de la cantidad que debes ingresar, dependiendo de si la Agencia Tributaria entiende que hay mala fe por tu parte.

Además, antes de que finalice la campaña, Hacienda puede enviarte una carta para informar de posibles errores. No se trata de una sanción, sino de una advertencia para que solventes equivocaciones y precisamente evites la multa.