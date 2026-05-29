Hacienda investiga a Quirón Prevención, el principal pagador del novio de Isabel Díaz Ayuso

Hacienda se encuentra investigando a Quirón Prevención, la rama del Grupo Quirón Salud especializada en Prevención de Riesgos Laborales (PRL), según ha podido confirmar este jueves el diario.es. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha iniciado una inspección fiscal contra Quirón Prevención, el principal pagador de Alberto González Amador (o Alberto Burnet), conocido por ser el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La investigación, iniciada en 2025, comprende cuatro ejercicios diferentes y ocurre apenas unos meses después de que estallase el escándalo de un supuesto fraude fiscal cometido presuntamente por la pareja de la presidenta madrileña en 2020 y 2021. Ambos años forman parte ahora de la inspección abierta a Quirón Prevención, perteneciente al grupo alemán Fresenius, según recogen las mismas fuentes citadas. En concreto, figuran el Impuesto de Sociedades, el IVA, las retenciones del IRPF y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Desde la compañía han defendido que sus declaraciones tributarias se han realizado de forma correcta. "Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación de la normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas", han destacado en un documento referente a las últimas cuentas anuales.

La empresa, con quien colabora profesionalmente González Amador, aumentó su facturación un 9% y alcanzó ingresos de 471 millones de euros. El beneficio fue de 56,5 millones, algo menos que el ejercicio anterior. Cabe destacar que la pareja de Ayuso se encuentra pendiente de juicio por delitos fiscales y falsedad documental. La investigación sostiene que habría utilizado facturas falsas para pagar presuntamente menos impuestos entre 2020 y 2021.