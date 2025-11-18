Jeff Bezos, fundador de Amazon, habla claro sobre el avance de la IA: "Solo hay un tipo de trabajador que nunca podrá sustituir"

La Inteligencia Artificial (IA) supone un gran avance tecnológico, pero también un factor de riesgo para los trabajadores, que temen que la 'máquina' pueda llegar a sustituirlos de aquí a unos años (o incluso más a corto plazo).

Sin embargo, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha asegurado recientemente que existe un perfil de trabajador al que la irrupción de esta nueva tecnología no le afectará, ya que la IA, por mucho que se desarrolle, no será capaz de reemplazarlo.

Durante su participación en la Italian Tech Week 2025 celebrada en Turín (Italia), Bezos ha subrayado que "solo hay un tipo de trabajador que la IA nunca podrá sustituir". Se trata de aquellos que tienen la capacidad de innovar e inventar nuevas formas de resolver problemas.

Por lo tanto, según el fundador de Amazon, la Inteligencia Artificial nunca será capaz de emular algo que solo los humanos poseen y que es la base de cualquier tipo de desarrollo: la creatividad.

Jeff Bezos no ha sido el único empresario de éxito que se ha pronunciado en los últimos tiempos respecto al impacto que tendrá la Inteligencia Artificial en el mercado laboral. El multimillonario español José Elías, propietario de la cadena de supermercados La Sirena y fundador de Audax Renovables, también ha realizado su propio diagnóstico.

Elías opina que la IA permitirá automatizar procesos que en estos momentos realizan empleados, lo que se traducirá en la pérdida de puestos de trabajo especialmente en profesiones en las que el mercado laboral se encuentra saturado de trabajadores.

En cambio, el empresario español también cree que algunas profesiones no podrán ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial. Serán aquellas basadas en trabajos manuales, como las de fontanero o electricista. El motivo principal es que la IA no tendrá la capacidad (al menos a medio plazo) de automatizar procesos en esas profesiones.