Google transforma su asistente con Gemini y llena de inteligencia artificial todos los rincones de tu casa

Google se ha convertido en uno de los grandes referentes en el sector de la inteligencia artificial. Nueve años después de lanzar el primer dispositivo de Google Home, la compañía estadounidense ha usado Gemini para inundar las casas de inteligencia artificial gracias a Gemini for Home.

La empresa norteamericana ha presentado este miércoles su nuevo asistente inteligente para el hogar. "Una nueva inteligencia fundacional que transforma tu relación con tu hogar. Gemini no solo sustituye al Asistente de Google en tus pantallas y altavoces inteligentes, sino que también mejora la inteligencia de los dispositivos de tu casa, como las cámaras y los timbres, así como la de la aplicación Google Home", ha detallado.

En su conferencia de desarrolladores Google I/O 2025 del pasado mes de mayo, la compañía enseñó las novedades de Gemini y su apuesta por convertirlo en un modelo universal y práctico en todos los ámbitos.

Este paso adelante en integrar la IA como asistente en las casas es una muestra clara de que Google quiere que los usuarios conversen de una forma más natural con el nuevo dispositivo, buscando que "entienda mejor lo que está pasando y que sea más fácil que nunca hacer cosas en casa"

La compañía estadounidense también ha anunciado Nest Cam Indoor y Outdoor con "una importante actualización del ecosistema Google Home, diseñada para que tu hogar inteligente sea intuitivo, receptivo y comprenda realmente tus necesidades" y Google Home Premium, conocido hasta ahora como Nest Aware, una nueva suscripción con "todas las funciones de seguridad".

El poder de la conversación

Gemini se ha convertido en un pilar central para Google. Desde ahí prefieren cimentar un plan con una inteligencia artificial segura y eficaz que año a año no deja de crecer y complementarse con nuevos avances.

El gigante tecnológico ha dado a conocer los detalles de su nuevo asistente. Entre ellos, dejan de lado los "comandos rígidos y específicos", pero ahora con Gemini, aseguran que se puede "tener conversaciones realmente orgánicas".

"Gemini te ofrece una selección de 10 voces nuevas con un sonido más natural, un ritmo realista y una entonación adecuada. Esto complementa a la perfección la capacidad de Gemini de usar información en tiempo real para ofrecer respuestas contextuales y actualizadas", ha detallado.

Ejemplo de ello es cuando se le pregunta al dispositivo con el famoso "Hey Google" sobre algo en concreto. A la hora de plantear otra pregunta tras la inicial sobre el mismo tema, es capaz de identificar que están relacionadas entre sí. También se le puede pedir una canción sin concretar cómo se llama, sólo dando algunos detalles descriptivos del tema.

Transformar Gemini en un modelo universal: Google redobla su apuesta con grandes avances en su asistente de IA Su conferencia de desarrolladores, 'Google I/O 2025', se ha convertido en un escaparate de novedades de su herramienta. Entre ellas, edición y creación de vídeo o una función que permitirá la traducción simultánea de una videollamada.

Otras opciones mucho más originales

Otra de las novedades que incluye Google for Home es la ayuda de Gemini a la hora de hacer tareas cotidianas en el hogar. Por ejemplo, si no sabemos qué plato cocinar y queremos preparar algo con los alimentos que tenemos en la nevera.

Uno de los ejemplos que pone Google es que le puedes decir a Gemini que tienes "espinacas, huevos, queso feta y pan" y le preguntas por el plato que puedes preparar. También puedes pulir la idea en tiempo real con peticiones personales.

Además, también tiene conversaciones libres y se pueden intercambiar comentarios con el asistente sin necesidad de esperar a que formalice su intervención. "Ahora, la palabra de activación ha desaparecido: puedes hablar, pausar, interrumpir, cambiar de tema o hacer un seguimiento, igual que harías con una persona", ha explicado la compañía.

Conversación entre un usuario y 'Google for Home'. GOOGLE

"Ahora que empieza esta nueva era de Google Home, sabemos que construir un hogar verdaderamente útil es un compromiso a largo plazo. En esta nueva ola de IA, la verdadera promesa no es solo el nuevo hardware, sino hacer que los productos que ya tienes y en los que confías sean fundamentalmente más inteligentes", ha señalado el gigante tecnológico.

Google ha anunciado que Gemini for Home será el nuevo sistema fundamental sobre el que se desarrollaran "todos los altavoces, pantallas inteligentes, cámaras y timbres que hemos creado en la última década, junto con la nueva aplicación Google Home". Las funciones más avanzadas, como Gemini Live, requieren la misma suscripción que en el Google Pixel 10 Pro, Google AI Pro y Ultra.