Juan Carlos Galindo: "El fraude va a existir siempre porque el ser humano es corrupto por naturaleza"

Hacienda está siempre en boca de todos. Ya sea por la campaña de la declaración de la renta o por la gran cantidad de noticias que cada año sale a la luz sobre juicios por evasión contra famosos y multimillonarios, los investigadores son los que trabajan desde la sombra para comprobar que todo vaya bien, fiscalmente hablando.

Ese es el trabajo de Juan Carlos Galindo (Barrio de Torrefiel, Valencia, 1968), especialista externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y autor del libro Cómo (no) defraudar a Hacienda, con el que busca hacer una "pedagogía" que cree que falta por parte de las autoridades.

Pero también pone la lupa en los numerosos famosos que han sido investigados y llevados a juicio por Hacienda. "Con Shakira rompimos un hito, usamos por primera vez en todo el mundo la geolocalización para demostrar que estuvo 184 días en España. Acabó con ella y no le quedó más remedio que pagar y declararse confesa evasora", señala.

Juan Carlos Galindo entiende a los youtubers y creadores de contenido que se marchan a Andorra porque con 25 años no piensan en "ponerse enfermo en la vida" y prefieren ganar "10.000 a 5.000 euros". Destaca que "los sistemas sociales que tenemos aquí, en Andorra no te lo van a dar" y cree que "de aquí a 15 años, volverán a España".

Hay gente que asocia Hacienda con una especie de ente maligno que viene a por el dinero de los contribuyentes. ¿Qué les dice a todas esas personas que lo ven como algo negativo?

Bueno, intento hacer pedagogía. Es lo que le falta a nuestro Gobierno. Es una crítica constructiva. Parte de esa percepción malísima de Hacienda, de los inspectores, de los técnicos de Hacienda, de cuando que cuando llega la carta de Hacienda te pone peor que una carta de un juzgado. Si Hacienda no existiera, habría que inventarla. Desde que el hombre es hombre, los impuestos existen y también existe la evasión, la elusión y el blanqueo de capitales. Estos son los cuatro jinetes del apocalipsis, los protagonistas de mi libro.

Intento explicar que Hacienda no peca de falta de transparencia porque todos los años anuncia a qué sectores va a hacer campañas y no pueden decir que van a por ellos. Es una parte importantísima y es lo que redistribuye el presupuesto el Ministerio de Economía y Hacienda. Hacienda es la responsable de recaudar para que ese presupuesto se lleve a cabo. La responsabilidad es muy importante. ¿De dónde sale todo esto? Siempre sale de nuestros impuestos. Intento hacer pedagogía. Sobre todo, si te pillan, te han pillado. Si meto una factura que no debo y Hacienda me dice que eso no toca, es que no toca. No siempre tiene razón, también lo digo en el libro. Y siempre existe el derecho de poder recurrir.

¿Cómo se trabaja desde dentro en la prevención de blanqueo de capitales?

La Agencia Tributaria tiene varias vías de investigación. La primera son las campañas. Cada cierto tiempo, elige ciertos sectores de riesgo. Por ejemplo, ya ha anunciado que va a ir a por las criptodivisas. Pone el foco en aquello que cree que hay mucho fraude. El fraude va a existir siempre porque el ser humano es corrupto por naturaleza. Desde que existe el impuesto, existe la evasión.

La segunda son las denuncias que se presentan en la Agencia Tributaria. Hay un buzón de denuncias, donde existe un equipo específico de analistas que recibe esas denuncias. Las criban y lo comprueban. Hay una leyenda que dice que Hacienda elige a por quién va. A todo el que he preguntado, a mí jamás me ha dicho que ha tenido una orden de su jefe. Si, por ejemplo, un inspector de Hacienda detecta en un restaurante algo fraudulento, puede hacer una indagación y empezar una investigación.

¿Cómo se suele investigar?

Y luego, ¿cómo se investiga? Estas serían inspecciones en las que interviene el ser humano, pero el 75% del inicio de las investigaciones las hace un algoritmo. Es uno de los mejores sistemas que existe en el mundo. Es una máquina que te manda todo y lee todo lo que se manda. La intervención de los técnicos de Hacienda va a grandes contribuyentes. Inicialmente, se hace de una manera automática. Si yo presento unos datos que no son los de Hacienda, salta una alerta temprana en la que se avisa que no coincide lo que declara con los datos que ellos tienen. Desde ahí, le hacen una comprobación.

El problema que tiene Hacienda es la falta de pedagogía. Por ejemplo, un detalle. Cuando la Renta sale a devolver, para Hacienda es una declaración negativa. ¿Por qué no le cambiamos el nombre a positiva? Podríamos empezar por ahí, por el lenguaje. Es positivo porque al ciudadano le devuelvo dinero. Eso no se entiende.

Hablabas de la herramienta que usa Hacienda. Viendo el gran problema que hay con la ciberseguridad, ¿cómo se protegen todos esos datos?

Hacienda es inexpugnable. Tiene unos sistemas de seguridad que son de lo mejor de lo mejor. Hay muchos datos que ni siquiera están compartidos en internet. Lo hacen de forma interna, ciega y los sistemas de ciberseguridad son los mejores. Para que te hagas una idea, hay 100 euros para gastarse y los primeros 90 van para Hacienda, porque si no recaudamos no podemos gobernar, para la izquierda y para la derecha. Con Shakira rompimos un hito, usamos por primera vez en todo el mundo la geolocalización para demostrar que estuvo 184 días en España. Acabó con ella y no le quedó más remedio que pagar, una multa para no entrar en la cárcel y declararse confesa evasora.

¿Crees que la gente imagina que hay más fraude fiscal en famosos que en el resto de la población por los titulares y las noticias que se producen?

Es una realidad. Evaden más que la gente de a pie, salvo la economía sumergida. Aproximadamente, desde 1982, que se intentan hacer estudios y estadísticas, estamos entre el 19 y el 23% del PIB de economía sumergida. Eso con el PIB del año pasado, significa 340.000 millones de euros de dinero anuales que no se tributa. ¿Por qué no acabamos con ello? Porque nos estaríamos pegando palos en las ruedas. Hay ciertas empresas y economías que solo subsisten porque no pagan impuestos.

Por supuesto que los ricos salen con las cartas de la baraja marcadas. Esos trucos y esos tratos solo lo conocen y lo saben los economistas top. Mueven todo el dinero para luego ganar más. Si a Shakira cuando a España la coge, suelta 40 millones de euros sin pestañear. ¿Por qué no pagó cuando tocaba? El ser humano es corrupto por naturaleza. A mí me pillan con un fraude y no es noticia. Tú no sales, pero cuando Imanol Arias o Ana Duato, que han sido protagonistas de una de las series más vistas del país. Imanol lo quiso cortar antes, se declaró confeso, pagó sus impuestos y Ana Duato, estamos en vistas.

El mundo del fútbol también suele protagonizar muchos de estos juicios…

El mundo del fútbol es un verdadero nido de defraudadores. Sobre todo, insisto, no los españoles que están jorobados. Los que vienen de otros países que sí te dejan hacer estas estructuras societarias y puedes dividir el salario de los derechos de imagen, aquí no se puede hacer, piensan que sí se puede y luego se llevan la sorpresa.

¿Cuál suele ser el denominador común en los casos de fraude?

En los fraudes donde es una persona física, un actor, un cantante, un futbolista, un presentador de televisión, el problema suele venir cuando pone a una o varias sociedades para tributar menos. Fíjate en los cantantes. La sociedad promueve el concierto, esa sociedad le paga dinero a él de salario y ahí es donde viene el lío. Intentan usar sociedades instrumentales, que solo están interpuestas, para abaratar lo que tienen que pagar. Esto es lo común. En los futbolistas, intentan separar derechos de imagen del salario y ahí está el problema. Ahora está todo muy claro.

¿Qué piensa de los famosos que dicen públicamente que están en contra de pagar impuestos?

Voy a intentar ser justo. Aquellos famosos que dicen que no les gusta a dónde va el dinero recaudado, puedo entenderles. Mi libro no entra a valorar políticas, pero sí hay una parte donde me pregunto que esa percepción de Hacienda mala, muy mala, parte de culpa la tiene el propio Gobierno. Que salga gente colocada a dedo de mis impuestos, la corrupción es transversal, eso quema mucho. A la persona que sale y dice que los impuestos que estamos pagando no van acorde a los servicios que yo recibo y están malgastados, le tengo que respetar.

Ahora, aquel hooligan que sale en un canal de YouTube, que no ha trabajado ni sabe lo que es trabajar y tiene poca experiencia de vida, no se ha parado a pensar por qué hay aceras y calzadas, las fincas no se caen o tiene luz en la calle, es porque hay un sistema estatal que sale de nuestros bolsillos. A esa persona hooligan que dice barbaridades en YouTube como que somos el país que más pagamos de Europa, le digo que es falso. Estamos en la media. No estamos de los más altos ni de los más bajos, que no mientan. Me voy a ir a Andorra. Vete a pasar frío. Es legal que alguien se quiera ir a trabajar a Andorra, pero que nos deje a los demás tranquilos.

Cada comunidad autónoma aplica sus propias rebajas o subidas fiscales. ¿Cree que las reducciones de impuestos benefician más a las clases desfavorecidas o a las que más tienen?

Sí, pero es lícito. Cuando hablamos de paraísos fiscales, se habla de territorios de baja fiscalidad, que no es lo mismo. Un territorio de baja fiscalidad es Irlanda. Un paraíso fiscal no te da información. Hay diferencia, pero no me parece que haya tanta entre unas comunidades y otras, que haga ciudadanos de primera o de segunda. No creo que haya estas luchas entre Valencia o Madrid, por ejemplo. No es un paraíso fiscal, no tenéis ni idea. Ninguna comunidad autónoma es un paraíso fiscal. Son territorios que tienen la potestad para modelar qué porcentaje de impuestos hacen.

Hablabas de los 'youtubers' que se van a Andorra...

Los youtubers se van a Andorra, pero cuando se ponen malos, vienen a España. Se aprovechan de todo nuestro sistema y de todos nuestros beneficios que hay en España. Te cuento un caso cercano. Un familiar mío estuvo muy enfermo. En esos 23 días, no me preocupé de cuánto costaba la factura. ¿Cuánto vale la vida de ese ser querido? Hasta que me muera, mis impuestos están bien pagados. Eso que hay en EEUU, si no tienes un seguro privado, calcúlale 2.000-3.000 euros por día.

Yo entiendo a los youtubers, porque son jóvenes y con 25 años no pienso en ponerme enfermo en la vida. Pienso en tener 10.000 y no 5.000 euros. Esta visión tan simplista es la realidad. Pero no piensan en que ellos se van a poner enfermos en algún momento de su vida. El dinero para ellos es fundamental y yo les entiendo. Pero es un chaval que no piensa que su madre y su padre se van a morir. Todo es mejorable, la sanidad pública es mejorable. Pero los sistemas sociales que tenemos aquí, tienes paro, ayuda, y todo eso en Andorra no te lo van a dar. De aquí a 15 años, volverán a España. Por desgracia, sabes que está internet que es un nuevo agente social. Ha aparecido con mucha fuerza como agente socializador y parece ser que la gente joven que va creciendo solo se informa a través de youtubers.