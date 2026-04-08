La Agencia Tributaria lanza este aviso si estás pensando hacer la declaración de la Renta con ChatGPT: "No me arriesgaría"

Desde este miércoles, millones de españoles pueden presentar su declaración de la Renta, perteneciente a las actividades económicas que hemos tenido en el año 2025 y con la inteligencia artificial de moda, la Agencia Tributaria ha salido al paso de los que tienen pensado hacer la declaración con ChatGPT.

La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, en la rueda de prensa de presentación de la campaña, ha hablado de ello y no ha dudado en lanzar un aviso y poner en valor sus propias herramientas.

"Con lo que se ha volcado el equipo de la Agencia Tributaria en aportar las mejores herramientas de ayuda y asistencia, no me arriesgaría a hacerla con ChatGPT", ha destacado.

Soledad Fernández habla de la herramienta 'Renta Web', que sirve para que los ciudadanos puedan presentar las declaraciones de forma correcta. "Es lo suficientemente válida y está lo suficientemente bien hecha como para que no tengamos que acudir a otras", ha señalado.

Pensada para no cometer errores

En el caso de que tengamos dudas sobre si la propia Agencia Tributaria ha generado o no uno de los gastos que podemos deducirnos, la herramienta 'Renta Web' busca evitar errores.

De hecho, cuenta con varias adaptaciones este año para ofrecer la asistencia necesaria a los contribuyentes. El objetivo es el de que todo salga bien y que no haya ningún dato que se pierde.

Entre el respaldo que ofrece se encuentra la novedad de ofrecer información personalizada sobre una determinada ayuda, los beneficios fiscales cuando se tienen ascendientes o descendientes a cargo que deben presentar declaración.

Y si hay quien quiere que la ayuda sea todavía más personalizada. El plan 'Le llamamos' arranca el próximo 6 de mayo. Lo solicitud se puede hacer a partir del próximo 29 de abril. La atención presencial arrancará el 1 de junio y se podrá pedir cita desde el 29 de mayo.

13.271 millones de euros a devolver

La Agencia Tributaria prevé devolver 13.271 millones de euros a 15,7 millones de contribuyentes en la campaña de la renta de 2025 que arranca este miércoles, según ha avanzado su directora general, Soledad Fernández.

La Agencia espera recibir 25,25 millones de declaraciones, un 2,1 % más que en la campaña anterior gracias a la creación de empleo. La mayoría a devolver, 15,7 millones, un 1,8 % menos, por un importe de 13.271 millones de euros, un 3,2 % menos.

Unos 7,7 millones de declaraciones serán a ingresar, un 10,3 % más, por un importe de 24.628 millones, lo que supone un repunte del 18,4 % que Fernández ha relacionado con el incremento de las ganancias patrimoniales, sobre todo las derivadas de ventas de inmuebles y de acciones, dos activos cuya valoración ha aumentado.