Los puntos clave que debes revisar en tu borrador de la Renta 2026 para evitar errores con Hacienda

La OCU advierte de que puede haber fallos o carencias en el borrador.

La campaña de la Renta 2026 ya está en marcha y hay una recomendación clara: no confirmes el borrador sin revisarlo antes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que los datos que incluye Hacienda no siempre están completos o actualizados. Y eso puede traducirse en pagar de más o incluso en una revisión posterior de la Agencia Tributaria.

Datos personales y familiares

Cualquier cambio en 2025 puede afectar directamente al resultado:

Cambio de domicilio.

Matrimonio o separación.

Nacimiento de hijos.

Personas mayores a cargo.

Estos factores influyen en los mínimos personales y familiares y en posibles deducciones.

Inmuebles, ventas o donación de bienes

Si tienes propiedades, revisa los ingresos por alquiler, los gastos deducibles y el porcentaje de titularidad. Es especialmente importante en bienes gananciales o compartidos.

En el caso de que hayas vendido o donado algún bien en 2025, debes declarar la ganancia o pérdida patrimonial. Ten en cuenta que las pérdidas por donaciones no se pueden compensar.

Deducciones familiares y por maternidad

Comprueba si tienes derecho a deducciones por familia numerosa o discapacidad. Son de las más habituales y muchas veces no aparecen correctamente aplicadas.

En cuanto a la deducción por maternidad, si has sido madre en 2025 y no has solicitado el abono anticipado, puedes aplicar hasta 1.200 euros anuales, siempre que cumplas con los requisitos legales.

Vehículo eléctrico, punto de recarga y obras de eficiencia energética

Se premia el ahorro energético y la eficiencia. Es una de las novedades más relevantes:

15% de deducción por compra de coche eléctrico (máx. 20.000 euros de base).

(máx. 20.000 euros de base). 15% por instalación de cargador (máx. 4.000 euros).

Incluye precio, impuestos y subvenciones como el Plan Moves.

En cuanto a las obras por deficiencia energética, las deducciones por mejoras energéticas han tenido cambios recientes, pero siguen activas:

Reformas que reduzcan el consumo energético.

que reduzcan el consumo energético. Sustitución de sistemas de climatización.

de sistemas de climatización. Aislamiento de vivienda.

Conviene revisar si puedes aplicarlas.

Deducciones autonómicas

Es un punto clave, porque además no aparecen en el borrador, hay decenas, y varían según las comunidades autónomas e incluso localidades. Es clave para ahorrar en la declaración o conseguir una mayor devolución:

Alquiler de vivienda.

Guardería o educación.

Gastos médicos.

Energías renovables.

Donativos.

Cada comunidad tiene sus propias ventajas fiscales y muchas no se aplican automáticamente.

Declaración individual o conjunta

Antes de confirmar, simula ambas opciones, elige la más favorable y puede suponer una diferencia importante en el resultado final.

Si ya has enviado el borrador y detectas un fallo, puedes modificarlo desde Renta Web, siempre dentro del plazo oficial. No corregirlo puede derivar en una revisión o sanción.

El borrador es solo una propuesta basada en datos disponibles. Pero no siempre incluye toda tu situación fiscal real.