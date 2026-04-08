Hoy empieza la declaración de la renta 2025-2026: todo lo que debes saber antes de presentarla a Hacienda

Pistoletazo de salida para la declaración de la renta. La campaña de Hacienda ha empezado ya, y tienes hasta el 30 de junio para presentarla.

Es el momento de aplicar las deducciones a las que tienes derecho e intentar ahorrar dinero, pero antes es necesario conocer todos los detalles. La renta siempre genera muchas dudas y es importante no caer en errores que te acaben perjudicando.

Algunas de las cuestiones más comunes tienen que ver con el calendario, las novedades de la Agencia Tributaria para este año o si estás obligado a presentarla. Lo cierto es que en algunos aspectos puede ser un trámite complejo.

A continuación, se detalla todo lo que debes saber sobre la declaración de la renta de este año para que puedas presentarla sin mayores inconvenientes.

Calendario de la renta 2026

Lo primero que debes conocer son las fechas que ha estipulado Hacienda para presentar la declaración de IRPF:

Desde el 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026: aquí puedes presentar la renta por internet.

aquí puedes presentar la renta por internet. Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026 : este es el momento en el que puedes hacer la renta por teléfono. Tendrás que pedir cita entre el 29 de abril y el 29 de junio.

: este es el momento en el que puedes hacer la renta por teléfono. Tendrás que pedir cita entre el 29 de abril y el 29 de junio. Desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026: durante este mes puedes presentar la renta presencialmente en las oficinas de Hacienda. La solicitud de cita es desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.

Muchos contribuyentes se decantan por la modalidad online debido a su comodidad, sin embargo, las otras dos son igual de válidas y pueden ser de ayuda en caso de que tengas dudas, ya que te ayudará un agente de Hacienda durante el proceso.

Novedades de Hacienda para esta campaña

Un aspecto clave de la renta es conocer las novedades de Hacienda. Aunque cada año el trámite parece el mismo, lo cierto es que se producen cambios que debes tener en cuenta. Estas son las novedades para 2026:

Cambios en la renta si has cobrado el paro: ya no es obligatorio que hagas la declaración si has cobrado una prestación por desempleo, aunque tendrás que entregarla si superas los umbrales de ingresos que estipula Hacienda a nivel general.

ya no es obligatorio que hagas la declaración si has cobrado una prestación por desempleo, aunque tendrás que entregarla si superas los umbrales de ingresos que estipula Hacienda a nivel general. Deducción por SMI: si cobras el salario mínimo puedes acogerte a una rebaja de 340 euros directamente del IRPF.

si cobras el salario mínimo puedes acogerte a una rebaja de 340 euros directamente del IRPF. Nuevo tramo en el impuesto de ahorro : las ganancias patrimoniales y dividendos que superen los 300.000 euros anuales tributarán ahora al 30%.

: las ganancias patrimoniales y dividendos que superen los 300.000 euros anuales tributarán ahora al 30%. Ayudas por la DANA o incendios: si recibiste ayudas por una catástrofe no tendrás que tributarlas.

si recibiste ayudas por una catástrofe no tendrás que tributarlas. Pago por Bizum: si la declaración te sale a pagar puedes efectuar el pago por Bizum.

si la declaración te sale a pagar puedes efectuar el pago por Bizum. Nuevo simulador: Hacienda pone a tu disposición un nuevo simulador que sirve para hacer un cálculo del resultado. Así te adelantas y puedes planificar.

Es normal perderse entre las novedades de la Agencia Tributaria, aunque no todas tienen por qué afectarte.

¿Estás obligado a presentar la declaración de la renta?

Es otra de las preguntas habituales. La obligatoriedad de presentar la renta depende de los ingresos que hayas obtenido en el año fiscal. Has de tenerlos totalmente controlados para no cometer errores.

El número de pagadores que hayas tenido es clave para resolver esta duda:

Un solo pagador: tienes que presentarla si partes de unos ingresos de 22.000 euros anuales.

tienes que presentarla si partes de unos ingresos de 22.000 euros anuales. Dos o más pagadores : tienes que presentarla si tus ingresos son superiores a 15.876 euros anuales, siempre y cuando el segundo y los demás pagadores superen los 1.500 euros.

: tienes que presentarla si tus ingresos son superiores a 15.876 euros anuales, siempre y cuando el segundo y los demás pagadores superen los 1.500 euros. Si eres autónomo: tienes que presentarla en cualquier caso.

La mayoría de contribuyentes que no están obligados a presentarla creen que es mejor así. Sin embargo, es buena idea que repases las deducciones que puedes aplicar para ver si te merece la pena hacer el trámite.

Cómo acceder al borrador de la renta

Para presentar la renta tienes que acceder al borrador. Es el documento en el que vas a encontrar todos tus datos, tanto la información personal como la económica, es decir, los ingresos que hayas percibido y por los que debes ajustar cuentas con Hacienda.

Si vas a hacer la declaración online, entrar al borrador es bastante sencillo. Sólo tienes que seguir estos pasos:

Entra en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Dirígete al apartado Renta 2025.

Busca esta opción: "Servicio de tramitación de borrador / declaración (Renta WEB)".

Identifícate con Cl@ve, certificado digital, DNI electrónico o número de referencia.

Una vez dentro debes comprobar que tus datos son correctos y modificarlos en caso contrario. Por ejemplo, si te mudaste el año pasado tendrás que introducir tu nueva dirección.

Cuando consideres que todo está en orden y hayas aplicado las deducciones, llega el momento de ver el resultado y presentar la renta.

Deducciones con las que puedes ahorrar dinero

Este es un apartado en el que merece la pena detenerte. Seguro que conoces las desgravaciones típicas: cuotas de sindicatos o colegios profesionales, deducciones a ONGs, obras para la eficiencia energética...

Pero dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas hay otras que te pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana puedes deducirte 150 euros si estudias música, en Andalucía y Murcia puedes deducir hasta un 30% los gastos veterinarios de tus mascotas y en la Comunidad de Madrid tienes la opción de ahorrar hasta 1.200 euros si vives de alquiler.