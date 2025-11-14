Una reconocida chef habla claro de lo que pasa con los restaurantes en España: sólo se salva el País Vasco

La chef gallega Lucía Freitas ha dejado una curiosa reflexión en la Cadena Ser sobre la hostelería en España poniendo énfasis principalmente en lo que pasa en su tierra. "Otro problema que hay en este país o por lo menos en Galicia es que nunca se ha sabido poner el precio a lo que realmente tiene un precio. Tener un restaurante tiene un precio", ha comentado.

Freitas ha estado en la Escuela Superior de Hostelería de Artxanda (Bilbao), ha trabajado en Mugaritz y en Relais Chateau como jefa de pastelería de su restaurante Tápies por lo que tiene una amplia experiencia en el sector.

Ha contado que Galicia siempre ha sido famosa por su buen producto y por poner grandes raciones a precios muy asequibles: "Es que eso es una tristeza. Eso acaba con la gastronomía de un territorio porque la gente joven ya no quiere hacer eso".

Antes, cuenta, podían vivir del negocio varias personas de una misma familia, el local lo tenían en propiedad "el 70% era en B y el otro A, había mucho pirata suelto": "Eso lo que ha hecho es que la gente joven le dé más valor a un ceviche por el que puede cobrar 14 euros que a un guiso de carrilleras o que a una empanada tradicional de congrio".

Para Freitas "todos somos un poco culpables" de la situación de la hostelería: "Yo lo vivo porque todavía en Galicia sigue pesando más la cantidad que la calidad". Según la cocinera, la antítesis es el País Vasco donde "si no cocinas bien da igual lo barato que seas que acabas cerrando".

"Decidí que parte de este restaurante nuevo esté dedicado a la cocina tradicional", ha zanjado sobre el tema.

Sobre la situación de la hostelería en España ha hablado también el economista, profesor y habitual colaborador de televisión, Julen Bollain, autor del libro Renta Básica: Una herramienta de futuro, que ha dibujado un panorama complicado para el sector básicamente por dos factores.

"Han pasado de no encontrar camareros por los salarios de miseria a no tener turistas por los precios escandalosos. Han cavado su propia tumba", ha dicho en la red social de Elon Musk el economista.