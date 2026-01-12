La reacción de Robbie Williams ante el deseo de su hija de ser cantante: "Eres una 'nepobaby', todo irá bien"

Robbie Williams ha acudido este fin de semana al programa de la BBC Radio 2 Breakfast Show de Scott Mills, donde ha hablado sobre varios ámbitos de su vida personal y artística. De hecho, se sinceró hasta tal punto de mostrar íntegramente un mensaje que había recibido de su hija mayor, Teddy, de 13 años.

Williams, padre de cuatro hijos con su mujer Ayda Field, recalcó que su hija quería ser cantante y ya se encuentra haciendo sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación. Sin embargo, que su padre sea un cantante de éxito no le calmó los miedos sino que se los ha disparado aún más.

"Papá, ¿y si no me convierto en cantante? Mi mayor miedo es no serlo. ¿Y si no soy nada?' Todo en mayúsculas", leyó en el programa. Pero su respuesta ha suscitado numerosas críticas. "Le escribí: 'Cariño, eres una nepobaby. Todo saldrá bien", añadió.

Con estas palabras, seguramente para calmar su ansiedad, Williams dejó claro que el trabajo artístico no es lo fundamental a la hora de triunfar, sino que entran en juego otros factores como los vínculos familiares.

Williams recalcó que su hija "quiere desesperadamente ser famosa", pero que su naturaleza "extremadamente sensible" le preocupa. "Yo también quería desesperadamente la fama... pero nunca he visto una pasión tan intensa como la de Teddy".

"Temo las palabras hirientes, las críticas injustas. Profesionalmente puedo guiarla, pero todo lo demás... sabemos que es un mundo complejo", añadió el actor. Sin embargo, Teddy ya ha dado sus primeros pasos en el mundo del cine, concretamente en la cinta Tinsel Town interpretando a la hija de la protagonista, Rebel Wilson.

Robbie Williams, su hija Teddy, y su mujer Ayda Field en la premiere de 'Tinsel Town'. GARETH CATTERMOLE

La complicada relación con la fama de Robbie Williams

Aunque en su entrevista Williams dejó claro que estaba muy agradecido y feliz de la situación que tiene y de los éxitos que ha cosechado tanto en solitario como con Take That, su vínculo con la fama no siempre ha sido fácil.

Muestra de ello es el autorretrato que hace en la cinta Better Man, donde se transforma en un mono que refleja su trayectoria artística, así como sus problemas de adicciones y de salud mental.

"Cuando te haces famoso te conviertes en 'otro', es como un zoo y creo que la idea de que un mono me representase en esta película tiene todo el sentido. Tiene más sentido de que yo fuera un humano en cierto modo", dijo en una entrevista con Uxía Prieto en El HuffPost con motivo del estreno de la cinta.

"Creo que en general cualquier nivel de fama en cualquier persona a cualquier edad. Creo que puedes adaptarte a la fama mucho mejor siendo adulto pero nadie ha salido de esa lavadora sin mojarse", añadió en su charla.

El actor ha asegurado en varias entrevistas que ha sido diagnosticado de TDAH hasta en tres ocasiones y que, además, padece síndrome de Tourette, así como problemas de ansiedad constantes desde que tenía 20 años.

"Fue horrible en esa década, malo en los treinta, a los cuarenta empecé a mejorar y estoy en una curva ascendente, pero todavía me siento incómodo. Sigo buscando constantemente la razón y el porqué", ha revelado en más de una ocasión.