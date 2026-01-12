Antón Losada ve la última encuesta electoral y alerta de lo que pasará en España si no hay cambios

Si hoy hubiera elecciones generales en España, la coalición formada por PP y Vox rozaría la mayoría absoluta. Así lo recoge el último barómetro del instituto 40dB. para El País y la Cadena SER, que destaca el ascenso de Vox.

Antón Losada, colaborador de TVE y la Cadena SER, ha opinado esta mañana en Hoy por Hoy, dejando muy clara cuál es la conclusión que se puede extraer de la estimación de voto. Según el analista y periodista, "la derecha y la ultraderecha están deseando que les ponga una urna para votar lo que sea".

Una realidad que contrasta con lo que ocurre al otro lado del tablero político. Para Antón Losada, "la izquierda está extraordinariamente desmovilizada", y ha avisado de que esta tendencia "a corto y medio plazo no es sostenible".

"Pan para hoy y hambre para mañana"

"El Partido Socialista, más o menos, se mantiene aunque caiga unas décimas a base de la transferencia de voto que recibe de Sumar. Pero claro, eso es pan para hoy y hambre para mañana", ha afirmado el analista gallego.

Dicho de otra forma, para Antón Losada lo que ocurre en clave aritmética responde al descontento de los votantes de izquierdas y el entusiasmo de los de izquierdas. "Hay una transferencia de supervivencia entre PSOE y Sumar", ha resumido.

"La izquierda está extraordinariamente desmovilizada. El PSOE trasfiere mucha gente, un 4,1% al PP, un 4,8% a Vox, pero transfiere todavía más a la indecisión", ha señalado Antón Losada en los micrófonos de la SER.

La conclusión del gallego va muy en la línea de la de otros analistas, que ven en la desmovilización de la izquierda una de las claves de una plausible victoria de la derecha y la ultraderecha. "El gran problema del votante de izquierdas es que uno de cada diez no sabe si irá a votar en las próximas elecciones", ha concluido el gallego.

¿Qué dice el último barómetro?

Fuerte crecimiento de Vox: El partido de Santiago Abascal alcanza casi el 18% en estimación de voto, subiendo 5,5 puntos respecto a las últimas elecciones generales.

El PP sube ligeramente, pero pierde votantes hacia Vox. Aun así, junto con Vox, el bloque de derechas supera al de izquierdas por 13 puntos.

Descenso del PSOE, que cae hasta el 27,1%, perdiendo 0,7 puntos respecto al sondeo previo y quedando cinco puntos por debajo de su resultado en 2023.

Desplome del espacio a la izquierda del PSOE: Sumar cae notablemente. El partido de Yolanda Díaz pierde 6,4 puntos respecto a las generales.