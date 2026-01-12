Nueva liberación de presos políticos en Venezuela: otra veintena sale de prisión

Imagen de una vigilia por presos políticos y arrestados en el centro de detención venezolano de El Helicoide.

Nueva liberación de presos políticos que ha hecho estallar en lágrimas de felicidad a familiares y allegados en los aledaños del presidio Rodeo I, en la capital venezolana. Al menos 24 reclusos por causas de activismo o actividades contrarias al régimen chavista han sido excarcelados en la madrugada de este lunes, según ha confirmado desde el grupo proderechos humanos local Foro Penal a la agencia Reuters.

En los exteriores de dicha cárcel de Caracas se han registrado muestras de apoyo al nuevo grupo de presos políticos liberados, que sumados a los producidos tras la intervención militar de EEUU y secuestro de Nicolás Maduro, así como a liberaciones previas, dejan un saldo de 41 reclusos que vuelven a estar en libertad.

En este grupo se encuentran dos ciudadanos italianos, pero también uno hispano-venezolano. Según recoge El País, este último es Alejandro González, exmarido de otra activista en favor de los derechos humanos y académica que fue liberada previamente, la española Rocío San Miguel. González es exmilitar del Ejército de Venezuela y trabajaba como gerente de la petrolera Chevron el día en el que fue detenido, al igual que su exesposa, 9 de febrero de 2024.

Meloni puso sobre la mesa de Delcy la liberación de los italianos

González fue acusado de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la justicia y asociación para delinquir. En el caso de los ciudadanos italianos, se trata del cooperante Alberto Trentini y del empresario Mario Burlò. Respecto a estos últimos, la mediación de la primera ministra italiana, Giorgi Meloni, con el nuevo Ejecutivo de Delcy Rodríguez ha sido clave.