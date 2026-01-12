Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Nueva liberación de presos políticos en Venezuela: otra veintena sale de prisión
Global
Global

Nueva liberación de presos políticos en Venezuela: otra veintena sale de prisión

El Gobierno de Delcy Rodríguez excarcela a un nuevo grupo entre los que se encuentran el hispano-venezolano Alejandro González, exmarido de Rocío San Miguel, y dos ciudadanos italianos. Ya van, al menos, 41.

Antón Parada
Antón Parada
Imagen de una vigilia por presos políticos y arrestados en el centro de detención venezolano de El Helicoide.
Imagen de una vigilia por presos políticos y arrestados en el centro de detención venezolano de El Helicoide.REUTERS/Fausto Torrealba

Nueva liberación de presos políticos que ha hecho estallar en lágrimas de felicidad a familiares y allegados en los aledaños del presidio Rodeo I, en la capital venezolana. Al menos 24 reclusos por causas de activismo o actividades contrarias al régimen chavista han sido excarcelados en la madrugada de este lunes, según ha confirmado desde el grupo proderechos humanos local Foro Penal a la agencia Reuters.

En los exteriores de dicha cárcel de Caracas se han registrado muestras de apoyo al nuevo grupo de presos políticos liberados, que sumados a los producidos tras la intervención militar de EEUU y secuestro de Nicolás Maduro, así como a liberaciones previas, dejan un saldo de 41 reclusos que vuelven a estar en libertad.

En este grupo se encuentran dos ciudadanos italianos, pero también uno hispano-venezolano. Según recoge El País, este último es Alejandro González, exmarido de otra activista en favor de los derechos humanos y académica que fue liberada previamente, la española Rocío San Miguel. González es exmilitar del Ejército de Venezuela y trabajaba como gerente de la petrolera Chevron el día en el que fue detenido, al igual que su exesposa, 9 de febrero de 2024.

Meloni puso sobre la mesa de Delcy la liberación de los italianos

González fue acusado de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la justicia y asociación para delinquir. En el caso de los ciudadanos italianos, se trata del cooperante Alberto Trentini y del empresario Mario Burlò. Respecto a estos últimos, la mediación de la primera ministra italiana, Giorgi Meloni, con el nuevo Ejecutivo de Delcy Rodríguez ha sido clave.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 