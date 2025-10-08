Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La CNMV resuelve el misterio de la OPA de BBVA por el Sabadell: dará a conocer el resultado el 17 de octubre
El organismo que preside Carlos San Basilio ha hecho público un comunicado en el que ha aclarado las "informaciones contradictorias" que se han producido en los últimos días.

Foto de archivo de Carlos Torres, CEO de BBVAGetty Images

Vamos a calmarnos. Eso es lo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha tenido que hacer este miércoles al salir del paso de los rumores que hablaban del hipotético día en el que se conocería el resultado de la OPA hostil de BBVA por el Banco Sabadell. Será el próximo viernes 17 de octubre.

"Ante las informaciones contradictorias sobre los próximos hitos relativos a la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell actualmente en curso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) informa al mercado de que, en cumplimiento de la legislación vigente", ha señalado en la primera parte del comunicado.

El organismo que preside Carlos San Basilio ha detallado que "está previsto que la CNMV dé a conocer el resultado de la oferta el 17 de octubre". Será el momento en el que se conozca si estamos o no ante el final del proceso.

"Las decisiones que se deriven de ese resultado se comunicarán al mercado ese mismo día 17, después de la citada publicación", ha explicado en el escrito que ha hecho público este miércoles.

La CNMV también ha avisado que una de las consecuencias que se pueden producir tras la decisión de los accionistas del Sabadell, sería "la posibilidad de que el BBVA tuviera que formular una OPA obligatoria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1066/2007 sobre el régimen de ofertas públicas de adquisición de valores".

"En caso de darse esta circunstancia, la CNMV daría a conocer los criterios para la determinación del precio equitativo, por debajo del cual no se podría situar el precio fijado por el oferente", ha razonado el organismo público.

El regulador también ha avisado que cualquier afirmación sobre el precio equitativo que se trasladará al mercado antes de saber el resultado "debe de ser considerada como mera especulación".

"La CNMV ejercerá sus competencias supervisoras y sancionadoras, de ser necesario, en cumplimiento de la normativa aplicable, de forma independiente y con el objetivo prioritario de proteger a inversores y accionistas", ha señalado, resolviendo así el misterio sobre cuando se daría a conocer.

