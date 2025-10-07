Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El segundo accionista de Sabadell, Zurich, ignora las grietas abiertas y dice 'no' a la opa de BBVA
El segundo accionista de Sabadell, Zurich, ignora las grietas abiertas y dice 'no' a la opa de BBVA

La aseguradora que cuenta con el 5% de la entidad catalana ha cerrado filas con la postura mayoritaria en el Consejo de Administración, a pesar de que el mayor inversor individual, David Martínez, ha anunciado que va a vender.

Imagen de archivo de la sede de la aseguradora Zurich en Frankfurt (Alemania).Jeremy Moeller/Getty Images

El culebrón económico español por excelencia, la opa hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, continúa cargada de misterio e incertidumbre de cara lo que ocurrirá el próximo día marcado en rojo en el calendario. Dicha fecha es este viernes 10, cuando termina el plazo para saber qué accionistas se han desmarcado (o más bien no) de la postura mayoritaria en el Consejo de Administración de la entidad catalana. Y si el  

De momento, tan solo se ha registrado una grieta importante, la del tercer mayor accionista que ha anunciado que venderá su 3,8%. Pero BBVA prometió que se irían conociendo más fugas a lo largo de la semana, pero este martes lo que ha saltado a titular es totalmente lo contrario. El segundo mayor accionista, es decir, inmediatamente por encima del mexicano David Martínez Guzmán, ha cerrado filas y no venderá su 4,947% del capital.

Se trata de la aseguradora Zurich Insurance, según ha adelantado el medio económico Bloomberg y posteriormente ha confirmado la multinacional en un comunicado. Se trata de un movimiento que tiene cierto sentido, puesto que la opa hostil echaría al traste la alianza conjunta de Zurich y Sabadell en el ámbito de los bancaseguros, pero para nada se daba por hecho que acabaría manteniendo su apoyo.

¿Qué puede pasar ahora?

Con todo, el movimiento de Zurich para nada decanta la balanza de un lado o de otro. Todavía persiste la incógnita de qué decisión tomará el mayor accionista de Banco Sabadell. Con el 7%, esa posición privilegiada le pertenece al fondo de inversión BlackRock. No obstante, lo que entra en juego hasta el próximo viernes radica en el capital social y la aceptación de la opa que consigan en BBVA de este. 

Si los fondos de inversión, como BlackRock, suponen un 20% y no se sabe si todos aceptarán o no la operación de la entidad vasca -se cree que no saldrá al completo-, también hay un 35% que se corresponde con los fondos de gestión activa que se desconoce por completo en qué bando acabarán.

BBVA ha fijado esa marca en un mínimo del 50%, pero la clave es que si se quedan en una horquilla del 30%-50% podrán lanzar una segunda oferta que muchos analistas ya consideran que será el verdadero intento de materializar la opa hostil. De hecho, en ese escenario, y aunque el propio presidente del BBVA, Carlos Torres, ha asegurado que sería con el mismo precio del actual folleto informativo aprobado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), en esa segunda oferta podría haber más dinero sobre la mesa. 

