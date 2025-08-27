La vuelta al cole en Andalucía será menos dura económicamente para los padres que pidan esta beca

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha abierto el plazo para pedir la gratuidad y/o bonificación del precio del comedor escolar, los servicios complementarios de aula matinal y las actividades extraescolares para aquellos centros (públicos) que ofrezcan las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación especial, primaria, secundaria o ciclos formativos.

De este modo, las familias de los estudiantes que estén en estos centros educativos en Andalucía y que hagan uso de algunos de estos servicios tendrán la oportunidad de solicitar la gratuidad o bonificación de su coste. El formulario se encuentra activo en la página web oficial de la consejería, así como en los centros educativos.

Las solicitudes, que pueden realizarse presencialmente o vía online, a través de la página web del organismo público, podrán presentarse hasta el 8 de septiembre a las 23:59 horas. Algunos de los requisitos para poder recibir la prestación son presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos o contar con una situación de exclusión o riesgo.

Requisitos para la gratuidad

"La prestación de estos servicios será gratuita para el alumnado que se encuentre en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión, o bajo la tutela o guarda de la Administración de la Junta de Andalucía y para los hijos e hijas de mujeres atendidas en los centros de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género y para las víctimas del terrorismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 10/2010, de 15 de noviembre. La situación familiar que dé origen a la gratuidad del servicio será acreditada de conformidad con lo que se establezca por orden de la Consejería competente en materia de educación." "La prestación del servicio de aula matinal será gratuita para el alumnado usuario del servicio de transporte escolar cuando la gestión del mismo determine su incorporación al centro docente público antes del inicio de la jornada lectiva." "La prestación del servicio de comedor escolar será gratuita para el alumnado escolarizado en las enseñanzas de carácter gratuito, cuando esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia por inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente, tenga jornada escolar de mañana y tarde y no disponga del servicio de transporte escolar al mediodía, o cuando teniendo solo jornada lectiva de mañana, su incorporación al vehículo autorizado para dicho servicio solo pudiera tener lugar transcurrido un plazo de 30 minutos desde la finalización del horario lectivo."

Requisitos para la bonificación

"Sobre el precio público de los servicios complementarios se aplicarán, en su caso, las correspondientes bonificaciones, que serán establecidas en función de los ingresos de la unidad familiar." "Los miembros de la unidad familiar mayores de dieciséis años deberán cumplimentar la autorización a la Consejería competente en materia de educación para la obtención de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, conforme a lo previsto en el artículo 25.1 de la Orden de 17 de abril de 2017, en caso contrario no se tendrá derecho a la bonificación."