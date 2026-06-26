Belén Aguilera responde de forma tajante a los que dicen que no vocaliza y lo compara con leerse un libro

La cantante Belén Aguilera, quien actualmente cuenta con 30 años, ha querido responder de forma contundente en una entrevista en 'Los 40' a aquellos que le critican por, supuestamente, no vocalizar suficiente en sus canciones. Para ello, la artista, que ha reconocido que no suele meterse mucho en 'X' (antes conocido como Twitter), ha comparado los comentarios que suele recibir con leerse un libro.

"Siento que hay muchas veces que somos como borregos. Hay veces que uno dice una cosa y hay cien que lo repiten (...); yo invito un poco a que la gente tenga más pensamiento crítico. Entiendo que hay veces que alguna palabra no se puede entender. Lo entiendo. Pero yo a veces, si me leo un libro, puedo no entender una palabra. Si no entiendes una palabra, puedes buscar la letra; no pasa nada, la buscas en un momento", ha señalado la joven cantante ante el micrófono.

Según ha querido defender Aguilera, en su caso siempre intenta priorizar la emoción que transmite con su música por encima de una dicción más nítida, algo que considera menos relevante. "Hay veces que también yo priorizo mucho más la sensación que te haga sentir la música que poner en la mezcla, porque es una cosa de mezcla, de técnica cantando porque igual estoy explorando otras técnicas vocales, pero sobre todo de mezcla. O sea, yo podría poner mi voz en tu cara para que la escucharas y que te quedaras tan a gusto, pero es que igual este proyecto no me apetece y estoy explorando otros tipos de mezcla", ha agregado la artista.

"Yo como artista, estoy en la libertad de ejercer un poco como esa nueva búsqueda de sonido en la que necesito que todo sea un poco más envolvente, más que ser yo tan protagonista. Igual, si no entiendes una palabra, tú, como espectador, puedes coger y la puedes buscar", ha señalado la misma, quien ha querido defender su libertad creativa.

En este sentido, la intérprete ha lamentado que el debate se centre únicamente en este aspecto y ha dicho que si las críticas no fueran por eso, seguramente lo serían por otra cosa. "Estamos en un momento como muy negativo y todo el mundo va siempre como al 'es que eso no se entiende'. (...) ¿Hay otras cosas de las que hablar? O simplemente te vas a fijar en esta palabra que no lo has entendido. ¿Cierras ese libro y te vas a ver la tele o cómo?" se ha cuestionado.

Por ello, ha animado a todos los que le critican a que la conversación se centre en otros aspectos más relevantes para la obra musical. "Yo invito un poco como al debate y a la conversación y que no simplemente es que no entiendas una palabra; se puede hablar de la música, se puede hablar de los elementos que configuran una obra, se puede hablar de un álbum, se puede hablar de cómo te han hecho sentir las cosas...", ha defendido Aguilera, quien ha dejado claro que los comentarios no condicionarán su forma de crear. "Prefiero que sea eso, prefiero ser la que no vocaliza y a tomar por culo", ha sentenciado entre risas.