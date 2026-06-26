Los viajes más baratos del Imserso: 130 euros por una estancia de cuatro días en estas zonas

La temporada del Imserso 2026-2027 ya está en marcha. El proceso de solicitudes se abrió el 22 de junio para nuevos beneficiarios y hay 879.213 plazas disponibles.

El objetivo del programa de turismo para mayores es promover que las personas de este grupo de edad con menos recursos puedan viajar. Además, también busca impulsar al sector servicios en temporada baja.

Hay destinos de costa, de interior, capitales de provincia e incluso un programa específico de termalismo.

Los precios oscilan entre los 132 y los 400 euros, igual que en la temporada pasada. Dependiendo del destino y de las características de la estancia tendrás que pagar más o menos.

Viajes más baratos del Imserso

Si pretendes viajar ahorrando lo máximo posible, es importante que conozcas los destinos más económicos.

Los viajes a capitales de provincia durante cuatro días cuestan 132 euros en temporada baja y 232 euros en temporada alta. Es lo más barato que vas a encontrar. Incluye todas las capitales de provincia de España.

También hay otros destinos

Viajes de 10 días : con transporte en noviembre, diciembre, enero, febrero marzo y abril, 309 euros; sin transporte baja a 270 euros. En octubre, mayo y junio, 409 euros; sin transporte baja a 370 euros.

: con transporte en noviembre, diciembre, enero, febrero marzo y abril, 309 euros; sin transporte baja a 270 euros. En octubre, mayo y junio, 409 euros; sin transporte baja a 370 euros. Viajes de 8 días: con transporte en noviembre, diciembre, enero, febrero marzo y abril, 244 euros; sin transporte baja a 224 euros. En octubre, mayo y junio, 344 euros; sin transporte baja a 324 euros.

Los destinos que superan los 400 euros son las islas. Si vas, por ejemplo, a Canarias durante 10 días y con transporte incluido, tendrás que gastar 464 euros en temporada baja. Esta última opción sube a los 564 en temporada alta.

Cómo presentar tu solicitud con el Imserso

Para apuntarte al Imserso 2026-2027 tienes que hacer una solicitud online o en papel. Si ya tuviste plaza el año pasado no es necesario, esto sólo se precisa para nuevas solicitudes.

Si quieres la presentación online debes entrar en la web, rellenar la solicitud y entregarla. Es necesario DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve. Si prefieres en papel, tienes que descargar el formulario, rellenarlo y enviarlo por correo a un centro del Imserso.

Si la resolución del Imserso es positiva, te enviarán una carta de acreditación con la que puedes reservar tu viaje en los plazos establecidos.

Tienes hasta el 10 de julio para completar este primer proceso.