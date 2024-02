Las protestas del campo endurecen su tono mientras las grandes asociaciones piden prudencia: "Esto se levanta en la calle y se resuelve en las mesas"

Ya no falta (prácticamente) nadie. El campo acumula tres días de movilizaciones masivas por toda España y este jueves ha alcanzado una nueva dimensión en su protesta. Más masiva, porque a los llamamientos individuales de las últimas 48 horas se han sumado las tres organizaciones mayoritarias (ASAJA, UPA y COAG), y más violenta, un cariz del que huyen dichas entidades principales.

Porque en paralelo a las marchas de tractores por toda España se han multiplicado los disturbios, los detenidos y hasta los heridos, incluido un Guardia Civil por el impacto de una piedra en Badajoz. También han sido notables los enfrentamientos entre manifestantes y agentes en Antequera (Málaga), Oviedo, Ciudad Real o Pamplona, donde la presidenta navarra, María Chivite, ha sufrido un escrache por parte de un reducido grupo.

El mapa de las reclamaciones se mueve a diferentes velocidades. Mientras siguen expandiéndose las convocatorias individuales, movidas por redes y en muchos casos alentadas por la oposición al Gobierno, en su primer día oficial, UPA, ASAJA y COAG sacan pecho del "exito rotundo" de sus actos, celebrados en Salamanca, Huesca, Ávila y Guadalajara. Especialmente sonadas han sido los de Salamanca y Huesca, con varios centenares de tractores que el viernes se 'moverán' a Zamora y Benavente, siguientes paradas comunitarias.

Eventos no tan mayoritarios como los vividos estos días en Barcelona, donde otro grupo de agricultores se ha visto con la presidenta del Parlament, Anna Erra, y varios grupos parlamentarios 24 horas después la reunión del miércoles con Pere Aragonès. Sin embargo, Diego Juste, portavoz de UPA, explica a El HuffPost que en este maremágnum de manifestaciones "hay que separar el grano de la paja", huyendo de actos violentos y de posibles utilizaciones de diversas formaciones políticas.

No hay que entrar al trapo de provocaciones que puedan surgir de ámbitos políticos, porque no queremos ser usados por los políticos, sino escuchados por ellos y las administraciones Diego Juste, portavoz de UPA

"Quienes nos sentamos en la mesa de negociación somos los que somos; esto se levanta en la calle y se resuelve en las mesas de negociación", prosigue. Considera clave "escuchar las reivindicaciones de las asociaciones mayoritarias y no entrar al trapo de provocaciones que puedan surgir de ámbitos políticos, porque no queremos ser usados por los políticos, sino escuchados por ellos y las administraciones".

Por ello, avanza en una agenda junto a COAG y ASAJA que les llevarán "por todo el país en diferentes días". Esto responde a que "tenemos diferentes reclamaciones en diferentes territorios, esto no va de una única y central protesta". Sí adelanta que lo harán con un enfoque "no violento", porque las "manifestaciones de desahogo no sirven salvo para ganar eco en redes".

Manifestación a pie y motorizada del campo en Salamanca este jueves Europa Press via Getty Images

El futuro no está claro, pero sí el hecho de que el campo seguirá en pie "contra unas políticas y exigencias que no sabemos hacia dónde nos llevarán", añade a este medio el secretario de Organización de COAG, Andoni García. De momento, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha calculado unos 35 millones de pérdidas por día en todo el país, con más de 75.000 camiones afectados, una cifra que podría multiplicarse de seguir las 'caravanas' de tractores por todo el país.

Precisamente con la vista en ese futuro, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones española, Elma Saiz, ha convocado a las tres 'grandes' para debatir el 13 de febrero el "problema de la mano de obra" en el campo, otra de las proclamas del sector, tras cifrar en 100.000 los empleos perdidos en diez años.

Una propuesta que se suma a las anunciadas por Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso, como la mejora de la Ley de la Cadena Alimentaria, la flexibilización de exigencias burocráticas o el endurecimiento de la postura española ante la negociación de acuerdos con países terceros en materia agropecuaria.