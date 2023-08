Los productores dan la peor noticia al actualizar el precio del aceite de oliva

Nazarii KARKHUT via Getty Images

La situación con la escalada de precios del producto que ya se ha ganado a pulso el apodo de 'oro líquido' parece no tener fin. Y desde el sector agroalimentario continúan aportando datos que apuntan a que no habrá solución a corto y medio plazo. Sí, se trata del aceite de oliva, un alimento que ha visto incrementar su coste de forma progresiva en los últimos meses, a razón de una cosecha castigada por la sequía agravada y otros efectos meteorológicos adversos en distintos puntos de España.

Según ha recogido la cadena vasca EITB, la falta de lluvias se está traduciendo en la más que previsible reducción de la cosecha en La Rioja alavesa, una situación que concuerda con la de buena parte del país. Allí esperan reducciones drásticas, de "entre un 40% y un 50% menos que una normal", según ha relatado el productor Félix García, de Trujal Almazara.

En el caso estatal, las estimaciones también apuntan a una producción que será la mitad, pero por segundo año consecutivo. "No se llega a cubrir las necesidades que hay cada año de consumo", asegura Jorge Martínez, director técnico de Aprora, a la citada televisión.

¿Hasta qué precio puede subir el aceite de oliva?

A esta situación se suma que algunos países productores han comenzado a restringir su exportación ante el convulso escenario y con la posibilidad de que sea una jugada que esté acompañada de una subida de precios. En este sentido, la sequía ha puesto el precio del aceite por las nubes, rondando los diez euros e incluso más, pero con la previsión de que seguirá aumentando.

"Han hablado de 15 euros por litro"

"Yo calculo que el precio puede llegar a los 12 euros", augura Félix García, matizando que "yo creo que de ahí no puede pasar". No opina de igual forma Jorge Martínez, quien ha comentado a EITB que "yo he escuchado en algunos foros, porque claro, nos toca movernos con compañeros de otras zonas productoras, que han hablado de 15 euros por litro".

El problema a largo plazo, aunque volviesen las lluvias ahora

Estos inciertos escenarios han sembrado la preocupación entre los productores, que temen un cambio de dinámica a futuro en el consumidor. "Hace que una parte importante de los consumidores habituales de aceite de oliva vayan a otros nichos", detalla Martínez.

Aún con esas, se recoge también en la información que si las lluvias volviesen a estándares anteriores de ejercicios pasados, todavía se necesitarían dos años de recuperación de los olivares para llegar a los niveles habituales.