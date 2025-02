Manda su currículum en 1976 y jamás obtuvo respuesta: 48 años después se entera del motivo por el que no fue contratada

Tizi Hodson tiene ahora 70 años, pero nunca olvidará lo que sintió el día en el que decidió responder a una oferta de trabajo enviando su primera solicitud de empleo. Era enero de 1976. El Concorde estaba a punto para completar su primer vuelo comercial y, desde su apartamento en Londres, Tizi escribió una carta para postularse al puesto que acababa de publicar una conocida empresa de motocicletas del condado de Lincolnshire, al oeste de Reino Unido: se busca doble para el rodaje de escenas peligrosas, decía el anuncio.

Sin embargo, a pesar de sus expectativas, Tizi nunca recibió una respuesta de la empresa. Durante casi cinco décadas, el currículum fue a parar al mismo limbo en el que acaban los calcetines que se pierden en la lavadora. Sin embargo, para ella, el silencio de la compañía se convirtió en un misterio sin resolver. Hasta que hace unos días, después de 48 años de una incógnita sin despejar, Hodson ha descubierto la verdad.

"Me he pasado años preguntándome por qué no recibí una respuesta a mi candidatura", explica la protagonista de esta historia a Il Gazzettino, después de descubrir el destino de aquella solicitud de empleo que envió hace casi medio siglo y que, por sorpresa, se la han devuelto este año después de quedar olvidada en el cajón de una oficina postal británica hasta 2024, por lo que su currículum nunca llegó a su destino.

Aunque la falta de respuesta podría ser motivo de frustración para muchos, Tiz Hodson no permitió que el silencio administrativo le impidiera cumplir con su sueño: dedicar su vida a disfrutar de la aventura y de la adrenalina. A lo largo de su vida ha viajado alrededor del mundo en la búsqueda de otro tipo de actividades o trabajos para hacer realidad su pasión. Así, después de mudarse a África, probó suerte como domadora de serpientes y como entrenadora de caballos, antes de aprender a volar y reinventarse en instructora de vuelo y piloto acrobática.

"La carta significa mucho para mí después de todos estos años", señala una satisfecha Hodson que, aunque nunca obtuvo el puesto de trabajo para el que había enviado su CV sí logró construir una carrera laboral llena de experiencias intensas y aventuras.