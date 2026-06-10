Los expertos en geopolítica coinciden: el arsenal nuclear de China está creciendo "más rápido que el de cualquier otro país"

China sigue expandiéndose, ajena muchas veces al ruido que protagonizan otras potencias. Un reciente informe del Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo (conocido como SIPRI), detalla que Pekín ha disparado su arsenal nuclear como ningún otro país. En la actualidad, el gigante asiático contaría con 620 ojivas nucleares.

La investigación asegura que China no ha puesto fin a su 'rearme nuclear' y continúa desarrollando nuevos sistemas. Según el SIPRI, China podría tener "potencialmente" en unos años "al menos tantos misíles balísticos internacionales como Rusia o EEUU".

Hoy por hoy, el poderío nuclear de Moscú Y Washington sigue muy por encima del de Pekín. Recientes trabajos cifran en 4400 ojivas nucleares en el arsenal nuclear militar ruso y en unas 3.700 las que posee EEUU. No obstante, el centro de estudios sueco apunta a "finales de la década" como momento de posible competencia real entre potencias.

El SIPRI asegura, en un detallado informe, que a comienzos de 2026 China "había cargado cientos de misiles" en tres grandes silos situados al norte del país. En paralelo, "trabajaba para completar 30 silos en tres zonas montañosas del este".

Solo en un año, de 2025 a 2026, Pekín ha multiplicado enormemente su disponibilidad de ojivas desplegadas, pasando de 24 a 34. Las almacenadas han crecido, aunque en menor proporción, de las 576 del pasado año a las 586 en la actualidad.

Como revela el medio especializado Interesting Engineering, la clave no es el aumento cuantitativo, porque de mantenerse, China llegaría a superar las 1.000 ojivas para 2030, lo que no dejaría de ser un tercio o una cuarta parte del poderío de EEUU o Rusia, respectivamente.

El foco de los especialistas es el porcentaje de crecimiento a nivel nuclear demostrado por China en los últimos meses y años. Se trata del mayor crecimiento proporcional en la producción de este tipo de armas de destrucción. Y la previsión internacional es que el régimen comunista de Xi Jinping seguirá incrementando sus reservas y sus activos nucleares y muy posiblemente aún a mayor ritmo.

En un momento de miedo al rearme nuclear mundial y entre amenazas directas y veladas, en la actualidad, y tal como ha reafirmado el SIPRI, en el mundo hay registradas 12.187 ojivas nucleares, de las que alrededor de 9.745 se encuentran en reservas militares a buen recaudo por si hubieran de ser necesarias en caso de conflicto.

De estas casi 10.000 en reservas, alrededor de 4.000 están desplegadas en misiles y aeronaves listos pero a la espera, mientras las otras casi 6.000 están almacenadas