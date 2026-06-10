Hay que afinar el oído para escuchar lo que dicen Pedro Sánchez y Begoña Gómez a Illa y Armengol en este momento

Pedro Sánchez y Begoña Gómez antes de acompañar a los reyes en la misa del papa León XIV.

El papa León XIV sigue su viaje por España. Llegó este martes a Barcelona y este miércoles culmina su visita, con cierta polémica, ya que ha eludido hablar sobre pederastia en su paso por la Abadía de Montserrat y ha desoído la petición de algunas víctimas, que pidieron no dar la espalda.

Esta tarde, Pedro Sánchez acompaña a los reyes Felipe VI y Letizia en una misa que celebra el papa en la Basílica de la Sagrada Familia con motivo del centenario de la muerte del artista Antoni Gaudí y la bendición de la Torre de Jesucristo.

El presidente del Gobierno ha llegado junto a su mujer, Begoña Gómez, y ambos han saludado, entre otros, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Mientras se adentraban y se acercaban al recinto, se han escuchado algunos gritos de "presidente, presidente". Poco después ha pasado desapercibido a simple vista —y oído—, pero, tras un ratito de conversación, se ha escuchado el dato casual que lanzaba Sánchez y que reafirmaba su mujer.

Sánchez le revelaba a Armengol que hoy justamente cumplían 20 años de casados. La cara de Armengol ha sido de sorpresa: "¡Ah! No lo sabía!". "Hoy, además", añadía Sánchez, antes de que la propia Armengol se lo dijese a Begoña.

Una mujer que no había escuchado bien le preguntaba a la mujer del presidente y en ese momento sí se escucha perfectamente lo que le responde: "Cumplimos 20 años de cuando nos casamos oficialmente".

Poco después comenzaba el recorrido del papamóvil por las calles de Barcelona en dirección a la Sagrada Familia, donde algunas personas llevaban esperando desde las siete u ocho de la mañana para estar en primera fila, tal y como ha informado RTVE, que da cobertura a la visita de León XIV.