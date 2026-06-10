Según el manual de criptomonedas de Trump, la familia siempre gana (mucho)... pero los inversores no

Era enero de 2025, la fiebre de las criptomonedas estaba en pleno auge y Donald J. Trump se preparaba para regresar a la Casa Blanca. Así que cuando una amiga de Fatime Elrgdawy le habló de un mensaje en línea del presidente electo de Estados Unidos promocionando el lanzamiento de su propia criptomoneda -"¡Consigue tu $TRUMP ahora!"- pensó: "¡Dios mío, esto es genial!".

Si Trump le ponía su nombre, Elrgdawy recuerda haber pensado: "Debe ser una inversión legítima".

Esta ingeniera de proyectos de software de 29 años, residente en Santa Bárbara, California, invirtió 2000 dólares de sus ahorros en la criptomoneda meme $TRUMP, un token puramente especulativo cuyo valor suele estar impulsado por la popularidad en las redes sociales. Pensó que solo quedaba esperar a que el precio subiera.

En cambio, el precio se desplomó. A finales de mayo, sus $TRUMP valían menos de 120 dólares. Mientras tanto, la familia Trump se embolsó cientos de millones de dólares con la venta de tokens tras invertir muy poco o nada de su propio dinero en el proyecto.

La criptomoneda meme $TRUMP es uno de los cuatro proyectos de criptomonedas de la familia Trump que se han convertido en una mina de oro para los Trump y una pésima inversión para compradores como Elrgdawy. Si bien varían en tamaño y estructura, cada una de estas iniciativas ha seguido el mismo patrón. Los Trump arriesgaron poco al principio. Los miembros de la familia Trump, en particular los hijos mayores del presidente, Eric Trump y Donald Trump Jr., promocionaron el proyecto. Los Trump ganaron mucho dinero a medida que los inversores se volcaban en él. Y esos compradores sufrieron grandes pérdidas cuando, por diversas razones, el precio de sus criptoactivos relacionados con Trump se desplomó posteriormente.

Un análisis de Reuters revela que la familia Trump ha utilizado este modelo para generar al menos 2.300 millones de dólares en ganancias de los inversores desde que Trump retomó la presidencia. Por otro lado, tras la bonanza económica de la familia presidencial estadounidense, se encuentran los más de un millón de inversores cuyas pérdidas netas ascendieron a 2.300 millones de dólares a finales de abril, según un análisis de Reuters. Entre estos inversores se incluyen compradores minoristas de criptomonedas y acciones vinculadas a criptomonedas, así como aquellos que invirtieron indirectamente a través de fondos como los ETF con exposición a las criptomonedas de Trump. El total de pérdidas incluye las pérdidas teóricas de las inversiones no vendidas.

El análisis de Reuters sobre las ganancias de Trump en criptomonedas y las pérdidas de los inversores se basó en una revisión de los registros de blockchain -esencialmente una base de datos de transacciones de criptomonedas-, miles de páginas de documentos corporativos, divulgaciones en línea de las empresas de Trump y declaraciones públicas de los Trump y los ejecutivos de sus proyectos, además de entrevistas con ejecutivos del sector de las criptomonedas. Los hallazgos fueron revisados por más de una docena de expertos en contabilidad y criptomonedas, quienes consideraron razonables las estimaciones de Reuters y su análisis subyacente de los negocios de Trump.

Las cuatro empresas incluidas en el análisis son World Liberty Financial, la principal empresa de criptomonedas de los Trump. La familia Trump ha obtenido más de 1.400 millones de dólares con la venta de sus tokens de gobernanza, basándose en la promesa constante de "construir y democratizar un nuevo sistema financiero para el beneficio de millones", como se afirmó en una publicación inicial en redes sociales. Estos tokens, que otorgan a sus poseedores derecho a voto en algunos asuntos de gobernanza, han sufrido un desplome en su valor.

Los hermanos Trump también han promocionado dos empresas cotizadas, American Bitcoin y AI Financial Corp, conocida como ALT5 Sigma hasta abril, como formas convenientes de invertir en criptomonedas a través de sus acciones. El precio de las acciones de estas empresas se ha desplomado. Y está el token $TRUMP, cuyo bajo rendimiento es típico de las criptomonedas meme, cuyo valor refleja la popularidad de las tendencias de internet o de las celebridades asociadas a ellas.

Dentro de la máquina de criptomonedas de la familia Trump: un negocio MUY suculento Los allegados del presidente de Estados Unidos recaudaron más de 800 millones de dólares en ventas de criptoactivos sólo en la primera mitad de 2025, según un análisis de Reuters.



Reuters ya había documentado los cientos de millones de dólares que las criptomonedas han generado para la familia Trump. Este informe es el primero en demostrar que los Trump no solo se han enriquecido de forma sin precedentes para un presidente estadounidense en ejercicio y su familia, sino que lo han hecho mediante operaciones con criptomonedas que conllevaban poco o ningún riesgo para ellos, mientras que resultaron en grandes pérdidas para los inversores minoristas.

Desde las elecciones de noviembre de 2024, el presidente y su familia han acaparado una enorme parte del mercado de venta de criptomonedas. Dos de las cuatro empresas de Trump analizadas por Reuters han vendido, en conjunto, más criptomonedas, en términos de valor, que cualquier otro proyecto de criptomonedas, excepto uno, según un análisis de datos del sector realizado por Reuters. Además, desde las elecciones de 2024, la familia Trump ha generado más beneficios con las criptomonedas que cualquier otra empresa que cotiza en bolsa en EEUU, según declaraciones de la empresa y datos del sector.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, no hizo comentarios directos sobre las conclusiones de Reuters ni sobre las experiencias de los inversores que perdieron dinero con los productos de criptomonedas de Trump. En un comunicado enviado por correo electrónico, Kelly afirmó: "Todas las acciones del presidente Trump y su administración se toman en beneficio del pueblo estadounidense". Eric Trump y Donald Trump Jr. no respondieron a las solicitudes de comentarios.

"Todas las acciones del presidente Trump y su administración se toman en beneficio del pueblo estadounidense"

Arrepentimiento, ira y vergüenza

De los 27 inversores individuales entrevistados para este artículo, todos menos tres afirmaron conocer el historial de bancarrotas, contratistas impagados y empresas fallidas de Donald Trump. Aun así, la mayoría creía que su posición en la cúspide del poder político estadounidense y lo que percibían como su perspicacia para los negocios garantizaban rentabilidades lucrativas en sus inversiones. Muchos reconocieron no haber realizado la debida diligencia. Algunos dijeron que aún conservan la esperanza de que Trump enmiende sus errores. Otros expresaron arrepentimiento, ira y vergüenza.

Entre ellos se encuentran desde un ingeniero de software de Minnesota que dijo haber perdido 60.000 dólares de sus ahorros hasta un gerente de hotel en Vietnam que perdió años de ingresos. También figuran el propietario de una empresa de importación y exportación en Texas, un ejecutivo del sector hotelero en Washington, D.C., y un jubilado de Nueva York.

Elrgdawy afirmó que le ha quedado claro que "ya no hay esperanza" para su inversión en la criptomoneda meme $TRUMP. Ella afirma que ahora piensa que “fue simplemente una estafa de inflar y vender” -cuando los vendedores de un activo inflan su precio y luego lo venden rápidamente para obtener ganancias antes de que se desplome-. Aun así, se considera afortunada en comparación con otros compradores de $TRUMP que, en grupos de chat en línea, lamentan pérdidas mucho mayores en una criptomoneda meme que ha caído un 97% desde su máximo de enero de 2025.

Elrgdawy fue una de las únicas siete personas que compraron criptomonedas de Trump y que accedieron a ser identificadas para este artículo. El resto solicitó anonimato, principalmente por preocupaciones sobre la privacidad y temor a la divulgación de información personal o a represalias, incluso por parte del presidente y sus seguidores.

Matt, un maquinista de 45 años de Indiana, comentó que en septiembre pasado buscaba revertir pérdidas recientes en sus inversiones, por lo que invirtió $40,000 -el 30% de su cartera de criptomonedas y acciones en ese momento- en acciones de ALT5 Sigma. “Cuando una acción cuenta con el respaldo presidencial, al menos de sus hijos, uno pensaría que subiría”, dijo.

“Cuando una acción cuenta con el respaldo presidencial, al menos de sus hijos, uno pensaría que subiría”

Las acciones de Matt han caído un 79% desde que las compró, con una pérdida de aproximadamente 32.700 dólares. Afirma que las mantiene porque cree que están infravaloradas. “Me considero un perdedor, pero aún no me doy por vencido”, añadió.

No culpa a la familia Trump. Cree que los demócratas y los inversores anti-Trump están tomando posiciones cortas -una apuesta a que el precio de un activo bajará- en los proyectos de criptomonedas de la familia. “Aquí está el lado oscuro. Sé que todos estos globalistas tienen el Síndrome de Trastorno de Trump y simplemente van a apostar a la baja”, dijo, usando el acrónimo de “Síndrome de Trastorno de Trump”, término que los partidarios de Trump utilizan para describir lo que consideran una reacción irracionalmente negativa hacia el presidente. Pidió que no se usara su apellido para evitar reacciones políticas negativas en línea y por parte de su comunidad.

Donald Trump Jr. y Eric Trump observan la firma del acuerdo arancelario entre EEUU y la UE, en el club de golf Trump Turnberry, el 27 de julio de 2025, en Escocia. Andrew Harnik / Getty

Un empresario tejano de 45 años que invirtió 5000 dólares en American Bitcoin afirmó haber comprado las acciones porque "creo que Trump entiende de negocios". Comentó que adquirió sus acciones a un precio promedio de 4,19 dólares el otoño pasado. Las vendió todas en diciembre a unos 3,50 dólares, con una pérdida total de aproximadamente 800 dólares.

El tejano declaró que no responsabiliza al presidente por las pérdidas: "Todas las criptomonedas están a la baja ahora mismo, así que no se puede culpar únicamente a Trump". Añadió que espera que las criptomonedas se recuperen y que recientemente volvió a comprar American Bitcoin a 1,13 dólares.

Solo cinco de los inversores reportaron ganancias. Cuatro de ellos compraron tokens World Liberty a precios irrisorios durante las primeras rondas de venta y luego vendieron rápidamente lo que pudieron cuando el 20% de sus tokens se volvieron negociables en las plataformas de intercambio de criptomonedas. En teoría, aún conservan ganancias con el 80% restante de sus inversiones, pero no podrán retirar su dinero hasta que World Liberty desbloquee completamente sus tokens en 2030. El quinto inversor obtuvo ganancias operando intradía con la criptomoneda meme.

John Paul Rollert, cuya investigación en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago se centra en la historia del capitalismo y la ética del liderazgo empresarial, afirmó que los inversores minoristas deberían haberse preguntado antes de invertir si la familia Trump ganaría dinero incluso si las empresas de criptomonedas fracasaran. Si la respuesta fue afirmativa, "se están acercando a lo que parece una estafa", declaró Rollert, profesor asociado adjunto de ciencias del comportamiento.

World Liberty reveló en letra pequeña al pie de su sitio web y en otros lugares que la familia Trump recibiría la mayor parte de los ingresos por la venta de tokens. En sus materiales de marketing, incluyó advertencias de que su token no era una inversión y que los compradores no debían esperar obtener ganancias. El sitio web de la criptomoneda meme $TRUMP contiene advertencias similares.

En términos más generales, los reguladores financieros estadounidenses advirtieron durante años a inversores, tanto grandes como pequeños, que las criptomonedas eran altamente volátiles y estaban plagadas de estafas. Si bien estas alertas se han disipado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, las autoridades financieras de muchos otros países han mantenido ese mensaje.

"Asunto suyo"

El reconocido inversor Wilbur Ross, quien fue secretario de Comercio durante el primer mandato de Trump, afirmó que, al igual que otros políticos estadounidenses y sus familias, los Trump son libres de ganar dinero. En cuanto a los inversores individuales, "si la gente va a comprar algo especulativo, debe ser consciente del riesgo", declaró Ross, actual vicepresidente de la empresa de criptomonedas ReserveOne Inc. Añadió: "Si deciden mantener sus criptomonedas con la esperanza de que suban aún más, bueno, es asunto suyo". Ross afirmó no haber invertido en ninguna empresa de criptomonedas de Trump.

Los inversores inyectaron capital en las empresas de la familia Trump cuando el mercado de criptomonedas en general estaba en auge, impulsados por las apuestas de que una segunda presidencia de Trump aceleraría la entrada de esta nueva clase de activos en las finanzas tradicionales. Al asumir la presidencia, Trump comenzó a implementar políticas e iniciativas consideradas beneficiosas para la industria, desde la aplicación de regulaciones federales para las stablecoins hasta la reducción de la supervisión del sector por parte del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Ocho expertos en ética gubernamental entrevistados por Reuters afirmaron que el enriquecimiento ilícito de la familia Trump a costa de una industria regulada por la administración presidencial -y que el propio presidente ha impulsado- representa un conflicto de intereses sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. Sin embargo, señalaron que, si bien esta desviación de las normas establecidas es poco ética y sin precedentes, es legal, siempre y cuando la familia no intercambie acceso al presidente ni favores regulatorios por beneficios económicos.

En su declaración, la portavoz de la Casa Blanca, Kelly, afirmó: "Ni el presidente ni su familia han incurrido jamás -ni incurrirán jamás- en conflictos de intereses. El presidente Trump se enorgullece de haber convertido a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas mediante acciones ejecutivas".

David Wachsman, portavoz de World Liberty Financial, declaró en respuesta por correo electrónico a la solicitud de comentarios de Reuters: "World Liberty Financial es una empresa privada estadounidense de tecnología financiera, no una organización política, y francamente, es antiamericano sugerir que una empresa privada en Estados Unidos no pueda operar".

Los Trump han obtenido 2300 millones de dólares de sus inversiones en criptomonedas siguiendo un modelo de negocio probado que Donald Trump ha aplicado al sector inmobiliario: prestar su apellido a un proyecto en lugar de invertir su propio dinero. "Los acuerdos de licencia son los mejores porque no hay riesgo", declaró Trump a Reuters en 2016. "Los acuerdos de licencia son mejores porque no se requiere capital".

Una máquina

Durante el último año y medio, el presidente y sus hijos, Eric y Donald Jr., han potenciado esta estrategia, aprovechando su enorme influencia mediática para convertir las empresas de criptomonedas de la familia en una máquina global de criptoactivos.

El componente principal de esta máquina es World Liberty Financial. En octubre de 2024, la empresa, cuyos cofundadores incluyen a los Trump y algunos socios de larga data, comenzó a vender criptomonedas, con los hermanos como principales promotores. Viajaron por todo el mundo para difundir el plan de World Liberty de democratizar las finanzas, permitiendo que cualquier persona eludiera un sistema bancario tradicional que calificaban de restrictivo e injusto.

Su propuesta se dirigía a potenciales inversores en criptomonedas, tanto grandes como pequeños, incluyendo inversores estadounidenses acreditados: aquellos que cumplen con ciertos requisitos de ingresos y patrimonio neto según las regulaciones de EE. UU. Por 1,5 centavos de dólar por token, los compradores tendrían derechos limitados para votar sobre decisiones clave de la plataforma, pero no tendrían derecho a ninguna participación en las ganancias.

Justo antes de que comenzara la venta de tokens, Donald Trump instó a sus millones de seguidores en la red social X a comprar, publicando: "@WorldLibertyFi planea ayudar a convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas. La lista blanca para personas elegibles ya está oficialmente abierta: esta es tu oportunidad de ser parte de este momento histórico".

Muchos de estos primeros inversores pensaron que podrían obtener grandes ganancias una vez que comenzara la negociación de los tokens en las plataformas de intercambio de criptomonedas. Sin embargo, World Liberty les prohibió vender más del 20 % de sus tenencias, una medida que, según la empresa, garantizaría «una amplia participación en el ecosistema y un crecimiento sostenido a medida que los tokens entren gradualmente en circulación».

Luego, en abril de este año, World Liberty presentó una propuesta, posteriormente aprobada por los mayores poseedores de tokens de World Liberty, que impediría a los poseedores desbloquear completamente sus tokens hasta 2030, después de que Donald Trump deje el cargo. World Liberty afirmó que esta medida garantizaría la participación a largo plazo en el proyecto y una oferta saludable de tokens en el mercado.

El bloqueo de tokens ha generado frustración y enojo entre muchos inversores, no por las pérdidas, sino por la imposibilidad de obtener ganancias cada vez menores a medida que el precio del token ha caído. Uno de ellos es un profesional del marketing digital en Europa que en enero de 2025 invirtió 45.000 dólares en la compra de 3 millones de tokens. Vendió el 20% de sus tokens con una ganancia de 83.000 dólares cuando se reanudó la negociación en las bolsas el pasado septiembre. Podría obtener 144.000 dólares con los 2,4 millones de tokens restantes si pudiera venderlos, pero no puede.

El bloqueo de tokens, afirmó, es una farsa total, diseñada para extraer la mayor cantidad de dinero posible de los inversores antes de que Trump deje el cargo. Indicó que World Liberty no ha respondido a la notificación de disputa ni a las quejas formales que presentó ante la empresa sobre el bloqueo de tokens, y que está explorando opciones legales. "La comunidad está siendo ignorada respecto a este asunto", declaró.

El inversor europeo solicitó el anonimato por temor a ser acosado en línea, a que le congelaran todas sus participaciones en World Liberty o a que le negaran la entrada a Estados Unidos. "Temo ser blanco del presidente de Estados Unidos", declaró, y añadió: «Los seguidores de MAGA han demostrado, una y otra vez, su implacabilidad a la hora de defender a su Querido Líder».

Al ser consultado sobre la experiencia de los inversores de World Liberty, Wachsman, portavoz de la compañía, afirmó en su correo electrónico: «El equipo de World Liberty siempre ha estado muy involucrado con nuestra comunidad. Confiamos en el valor de nuestro ecosistema y siempre hemos adoptado una perspectiva a largo plazo». Señaló que los fundadores, socios y demás personas con información privilegiada de World Liberty están sujetos a un régimen de bloqueo de tokens más estricto que el impuesto al público en general.

El presidente de EEUU, Donald Trump, levanta el puño al abordar el Air Force One para volar a Washington, el 18 de septiembre de 2025, en Stansted, (Inglaterra). Anna Moneymaker / Getty Images

Sin embargo, personas con información privilegiada, como los Trump, siempre han obtenido una parte de los cientos de millones de dólares en tokens vendidos a los inversores.

Justin Sun, multimillonario del mundo de las criptomonedas con sede en Hong Kong y uno de los mayores inversores individuales conocidos en tokens de World Liberty, demandó en abril a la compañía ante un tribunal federal estadounidense, acusándola de extorsión por supuestamente presionarlo para que invirtiera en su stablecoin (un token independiente) y luego congelar sus participaciones cuando se negó a hacerlo.

A principios de mayo, World Liberty, a su vez, demandó a Sun por difamación ante un tribunal estatal de Florida por supuestamente llevar a cabo una "campaña de desprestigio público" contra la compañía. Alegó que Sun transfirió indebidamente algunos de sus tokens de World Liberty a una plataforma de intercambio de criptomonedas y, por separado, tomó posiciones cortas en los tokens como parte de una campaña coordinada para hacer caer el precio de mercado al inicio de la negociación pública.

A pesar de su frustración, los primeros inversores de World Liberty, que pagaron 1,5 o 5 centavos por token, se encuentran en una mejor posición que muchos de los que invirtieron a través de plataformas de intercambio de criptomonedas. Cuando comenzó la negociación el 1 de septiembre, el precio del token se disparó de 31 centavos iniciales a 46 centavos, para luego iniciar una larga y lenta caída hasta alrededor de 6 centavos a finales de abril, una disminución del 87%.

Para los Trump, World Liberty solo ha representado beneficios. No hay evidencia, según una docena de entrevistas, así como documentos regulatorios y declaraciones públicas, de que los Trump hayan invertido dinero propio para crear World Liberty. Incluso si lo hubieran hecho, consultores y académicos de la industria de las criptomonedas afirman que la empresa podría haberse establecido por menos de un millón de dólares, considerando gastos como el desarrollo de código y los costos legales.

Al mismo tiempo, el presidente cedió su nombre e imagen a la empresa como parte de un acuerdo que envía el 75% de las ventas de tokens a una entidad llamada DT Marks DEFI LLC. Esta empresa es propiedad en un 70% del Fideicomiso Revocable Donald J. Trump, que administra las inversiones de Donald Trump y está supervisado por sus hijos, y en un 30% de otros miembros de la familia Trump.

Hasta el momento, World Liberty ha canalizado más de 1.600 millones de dólares a la familia Trump: más de 1.400 millones provenientes de la venta de tokens de gobernanza y alrededor de 230 millones de dólares de otras empresas, según cálculos de Reuters.

Mientras tanto, las pérdidas totales para los inversores —tanto para quienes compraron sus tokens directamente a World Liberty como para quienes lo hicieron a través de plataformas de intercambio de criptomonedas— ascendieron a 674 millones de dólares, según estimaciones de Reuters basadas en los precios de venta originales y los precios de mercado abierto al 30 de abril.

Wachsman, portavoz de World Liberty, afirmó que los tokens de gobernanza «no son un producto de inversión». Asimismo, señaló que fue un error por parte de Reuters, al calcular las ganancias y pérdidas de los tokens de World Liberty, "confundir las pérdidas realizadas con las no realizadas".

Adiós al optimismo

Un inversor inicial de World Liberty, un ejecutivo del sector de las criptomonedas, afirmó que cuando compró en enero de 2025, tenía una visión optimista de la inversión debido al respaldo de la familia Trump y a las promesas de su administración de reformar el marco regulatorio a favor de la industria de las criptomonedas.

Invirtió más de 140.000 dólares en tokens de World Liberty al precio de preventa de 1,5 centavos por token. Logró vender el 20% de sus tokens en septiembre por cientos de miles de dólares. Sin embargo, los tokens restantes siguen bloqueados. Si pudiera venderlos hoy, recibiría casi medio millón de dólares.

Su opinión sobre la familia Trump y sus productos de criptomonedas se ha deteriorado. "Es simplemente una forma de enriquecer a los Trump, no de empoderar a los usuarios para que aprendan sobre las criptomonedas y tengan acceso a ellas", declaró, solicitando el anonimato por temor a represalias por parte de la empresa, el presidente y sus seguidores. Por la misma razón, pidió a Reuters que no revelara las cantidades exactas de sus compras de tokens de World Liberty. Compartió la dirección de su billetera de criptomonedas, que Reuters revisó.

"Es simplemente una forma de enriquecer a los Trump, no de empoderar a los usuarios para que aprendan sobre las criptomonedas y tengan acceso a ellas"

El rendimiento de los tokens no ha disminuido la entusiasta promoción que los hermanos Trump hacen de World Liberty como una fuerza revolucionaria en las finanzas criptográficas. En febrero, organizaron un Foro de World Liberty, exclusivo por invitación, en el Club Mar-a-Lago del presidente en Florida. En su discurso de apertura, el director de operaciones de World Liberty, Zak Folkman, dijo a la multitud reunida de ejecutivos de Wall Street, destacados inversores globales y reguladores clave del mercado financiero estadounidense: "Nunca ha habido una empresa como esta, quizás en la historia de las finanzas".

A pesar de las promesas de la compañía de revolucionar las finanzas, más de un año y medio después de su lanzamiento, el sitio web de World Liberty funciona principalmente como un canal para herramientas de finanzas criptográficas desarrolladas por otras compañías.

Wachsman refutó esa descripción, afirmando que la compañía "ha seguido teniendo éxito en su misión". Hizo referencia a la criptomoneda estable USD1 lanzada por World Liberty, con una capitalización de mercado de más de 4.500 millones de dólares, y a la solicitud pendiente de la compañía para obtener una licencia bancaria en Estados Unidos, así como a las herramientas y servicios de terceros disponibles a través del sitio web. "Estamos orgullosos de lo que ya hemos logrado, pero esto es solo el comienzo del camino para World Liberty y nuestra comunidad", afirmó.

Una moneda meme

El 17 de enero de 2025, tres días antes de su segunda investidura, Donald Trump publicó el mensaje que vio el amigo de Elrgdawy, exhortando al público a comprar la moneda meme $TRUMP, una estrategia puramente lucrativa, independiente de World Liberty. Al día siguiente, Eric Trump publicó en X para sus 6 millones de seguidores que era el "meme digital más popular del mundo". Al día siguiente, Donald Jr. compartió el mensaje de Eric cuando la moneda alcanzó su máximo histórico de $75.35.

Posteriormente, la moneda meme se desplomó un 80% debido a la toma de ganancias por parte de los primeros inversores.

El comportamiento de la moneda meme ha sido típico para su tipo. Estudios académicos de decenas de miles de lanzamientos han demostrado que estos activos digitales suelen dispararse de precio poco después de su lanzamiento, a menudo impulsados por la promoción de atletas, celebridades o influencers de redes sociales, antes de desplomarse. Los académicos describen estos tokens en términos más propios de productos de juego que de inversiones, y afirman que la mayoría de los compradores pierden dinero con ellos.

Para los Trump, la iniciativa implicaba poco o ningún riesgo financiero. El sitio web de $TRUMP revela que Donald Trump cedió los derechos de su nombre e imagen para la criptomoneda. Reuters no pudo determinar si invirtió dinero en el proyecto. De haberlo hecho, su puesta en marcha habría requerido menos de un millón de dólares, y posiblemente mucho menos, para cubrir los costos de desarrollo, marketing y legales, según académicos que han estudiado las criptomonedas y consultores del sector.

Hasta la fecha, la criptomoneda ha generado alrededor de 616 millones de dólares para la familia Trump, mientras que los compradores perdieron más de 700 millones de dólares, según estimaciones de Reuters.

Ni el sitio web de la criptomoneda ni la empresa familiar Trump, conocida como la Organización Trump, respondieron a las solicitudes de comentarios.

A través de bolsa

En agosto pasado, World Liberty Financial se asoció con ALT5 Sigma, una pequeña empresa que cotiza en el Nasdaq y que actualmente registra pérdidas. Mediante este acuerdo, ALT5 Sigma recaudó 750 millones de dólares con la venta de nuevas acciones y utilizó 717 millones para comprar tokens de World Liberty.

La mañana después de cerrar el acuerdo, Eric Trump y Donald Trump Jr. tocaron la campana de apertura del Nasdaq en Nueva York. ALT5 Sigma representó una forma de "introducir las criptomonedas en el mercado tradicional", declaró Eric Trump durante una aparición ese mismo mes en Fox Business. Donald Trump Jr., en una publicación en redes sociales el 12 de agosto, lo calificó como un "verdadero avance".

En una nota de investigación de septiembre, la firma de inversión Kingswood Capital comunicó a sus clientes que, para ALT5 Sigma, "asociarse con Trump y compañía" fue claramente positivo para las acciones, citando la visibilidad y la atención de los inversores que atrajo la asociación. En noviembre, Kingswood anunció que dejaría de cubrir la acción debido a un "cambio en el enfoque de cobertura del sector". Kingswood no respondió a las solicitudes de comentarios.

El precio de las acciones de ALT5 Sigma pronto comenzó a caer, desde un máximo de más de 9 dólares en agosto de 2025 hasta 75 centavos en abril de 2026, lo que representó una pérdida de aproximadamente 675 millones de dólares para los inversores. Esta caída fue paralela al descenso del precio del token World Liberty, así como a una disminución generalizada del interés de los inversores en las llamadas empresas de gestión de activos digitales como ALT5 Sigma.

Aun así, los Trump salieron beneficiados. De los 717 millones de dólares que ALT5 Sigma gastó en tokens World Liberty, más de 500 millones fueron a parar a la familia Trump, según su acuerdo de reparto de ingresos con World Liberty. Dos académicos de finanzas entrevistados por Reuters afirmaron no haber encontrado pruebas de que los hermanos Trump invirtieran dinero propio en ALT5 Sigma, basándose en las listas de los principales accionistas en los documentos regulatorios y las declaraciones públicas. Si poseían acciones directamente, el valor combinado de sus participaciones habría sido inferior al umbral de 40 millones de dólares para la divulgación.

Un jubilado de Nueva York declaró haber invertido 60.000 dólares de sus ahorros para la jubilación en ALT5 Sigma a 7 dólares por acción tras escuchar en televisión la conexión de Trump con la empresa. Su inversión valía unos 5.300 dólares a finales de mayo, una pérdida de más del 90%. Solicitó el anonimato por vergüenza. "Me estafaron y me sentí avergonzado", afirmó.

"Me estafaron y me sentí avergonzado"

En abril, ALT5 Sigma anunció que había cambiado su nombre a AI Financial Corp. como parte de una estrategia para convertirse en «una plataforma financiera más amplia». En un correo electrónico enviado a Reuters, el portavoz de la empresa indicó que AI Financial sigue manteniendo tokens de World Liberty y es un "firme creyente" en la criptomoneda estable del proyecto.

Fiebre, mucha fiebre

Un mes después del acuerdo con ALT5 Sigma, los Trump regresaron al mercado Nasdaq con otro proyecto de criptomonedas: American Bitcoin.

Mediante este complejo acuerdo, la empresa de infraestructura energética Hut 8 fusionó su deficitaria división de minería de bitcoin con American Data Centers, una pequeña empresa respaldada por los hermanos Trump. Hut 8 obtuvo una participación del 80% en la empresa fusionada, rebautizada como American Bitcoin, a cambio de sus máquinas de minería de criptomonedas. Hut 8 también transfirió a la nueva empresa la obligación de comprar máquinas adicionales por valor de 320 millones de dólares. Los hermanos Trump y los accionistas de American Data Centers obtuvieron el 20% restante.

Posteriormente, American Bitcoin logró cotizar en el Nasdaq mediante una fusión por intercambio de acciones con una pequeña empresa deficitaria llamada Gryphon Digital Mining. Los Trump comenzaron a promocionar las acciones de American Bitcoin, destacando que la empresa podía acumular bitcoin a bajo costo mediante la minería y compras inteligentes. En un comunicado de prensa el día del debut bursátil de la compañía, Donald Trump Jr. declaró: «Con nuestra cotización en el Nasdaq, estamos llevando esta misión al escenario global».

En aquel momento, el bitcoin estaba en auge, habiendo cuadruplicado su precio en los dos años anteriores hasta alcanzar un máximo histórico de casi 126.000 dólares. Eric Trump, director de estrategia de la compañía, se autoproclamó «maximalista del bitcoin» en un simposio sobre criptomonedas en Wyoming y predijo el ascenso «imparable» de la criptomoneda hasta el millón de dólares.

En una aparición en septiembre pasado en un podcast de vídeo del New York Post, afirmó: «Gracias a compañías como American Bitcoin, por primera vez, cualquiera que pueda comprar acciones, cualquiera que tenga un plan de jubilación 401(k) puede invertir una pequeña cantidad en un activo que ha experimentado un crecimiento absolutamente parabólico a lo largo de los años». En entrevistas y presentaciones a analistas, afirmó repetidamente que la compañía podía minar bitcoin por la mitad de su precio de mercado.

De hecho, tras incluir la depreciación y otros costes, American Bitcoin registró pérdidas en 2025 y continuó haciéndolo a medida que el bitcoin se desplomaba, cayendo casi un 50% desde su máximo hasta aproximadamente 60.000 dólares en febrero. El precio de las acciones de la compañía se desplomó de 11 dólares en su lanzamiento en septiembre a alrededor de 4,20 dólares a finales de noviembre. Cayó otro 50% al mes siguiente, cuando se levantaron las restricciones de venta para los primeros inversores vinculados a Trump que habían comprado sus acciones con descuento. La acción cerró a 1,15 dólares a finales de abril.

«American Bitcoin se rige por estándares rigurosos», declaró el portavoz de la compañía, Gautier Lemyze-Young. "Desde el primer día, hemos implementado un marco de gobernanza claro y transparente con funciones, responsabilidades y condiciones comerciales definidas".

La caída del precio de las acciones de American Bitcoin dejó a los Trump con ganancias. Eric Trump recibió una participación del 9% en American Bitcoin, según muestran los documentos presentados. Los expertos que revisaron el balance de la compañía afirmaron que no había pruebas de que hubiera invertido dinero en el proyecto. Las acciones de Eric, cuya venta tiene prohibida, aún valían más de 70 millones de dólares a finales de abril. No se reveló la participación de Donald Trump Jr. Además, Hut 8 compró tokens de World Liberty poco después de la creación de American Bitcoin, enviando 19 millones de dólares a la familia Trump.

Los inversores externos han perdido más de 200 millones de dólares en sus acciones de American Bitcoin.