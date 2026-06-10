Ponte a prueba: completa la lista de las selecciones que juegan el Mundial 2026 en menos de tres minutos

El Mundial de fútbol 2026 ya está a la vuelta de la esquina y la expectación no deja de crecer. Durante los últimos meses, las distintas selecciones han disputado fases de clasificación, amistosos internacionales y torneos continentales que han servido para seleccionar a los equipos que estarán presentes en la gran competición organizada por la FIFA.

Además, este año la Copa del Mundo promete ser histórica por varios motivos. Uno de ellos es que va a ser la primera vez que van a participar 48 selecciones nacionales, ampliando de forma considerable el número de equipos respecto a las anteriores ediciones, en las que competían 32 países.

Asimismo, será también el primer Mundial organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, una cita que arrancará el 11 de junio con el partido inaugural en el histórico Estadio Azteca y que culminará el 19 de julio, cuando se conozca al nuevo campeón del mundo.

¿Cuántas selecciones clasificadas conoces?

Con tantos partidos disputados y una lista cada vez más amplia de participantes, no siempre es fácil recordar qué países estarán presentes en el torneo. Algunos nombres son evidentes, mientras que otros pueden pasar desapercibidos o sorprender a muchos aficionados.

Por eso, desde El Huff queremos poner a prueba a todos nuestros lectores, tanto a los seguidores más fieles del fútbol como a quienes simplemente disfrutan de los grandes eventos deportivos. Por ello, hemos creado un test para completar la lista de las selecciones que disputarán el Mundial 2026.

A contrareloj

El objetivo del reto es sencillo sobre el papel, aunque no tanto cuando el cronómetro empieza a correr. Tendrás que escribir correctamente todas las selecciones participantes en menos de tres minutos, 180 segundos, poniendo a prueba tu memoria futbolística y tus conocimientos sobre la competición. Puede parecer fácil recordar a las grandes potencias internacionales, pero conforme avanza la lista aparecen equipos menos habituales en la historia de los Mundiales.

Así que pon a prueba tu memoria y descubre si realmente estás listo para el Mundial 2026. ¿Serás capaz de completar la lista de todas las selecciones clasificadas antes de que se agote el tiempo?