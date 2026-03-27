Mohamed El-Erian, uno de los economistas más influyentes del mundo: "La probabilidad de que Europa entre en recesión por la guerra de Irán es del 35%"

La guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras el ataque conjunto de EEUU e Israel a Irán, ha provocado un auténtico terremoto en los mercados y en la macroeconomía a nivel global.

El cierre del estrecho de Ormuz ha hecho que el precio del petróleo se dispare por encima de los 100 dólares el barril. Además, el precio del gas también ha experimentado una fuerte subida en cuestión de semanas.

Una de las consecuencias directas de cualquier incremento en el precio de la energía es el encarecimiento generalizado de todos los productos, ya que fabricarlos y transportarlos es más costoso.

Una de las grandes incógnitas es si todo volverá a la normalidad de manera inmediata cuando la guerra en Oriente Medio llegue a su fin. Mohamed El-Erian, uno de los economistas más influyentes del mundo, cree que no.

En una entrevista en el medio de comunicación alemán Der Spiegel, el experto ha expresado que "durante las dos primeras semanas, aún cabía la esperanza de que las consecuencias económicas de la guerra fueran temporales. Luego comenzaron los ataques contra las instalaciones energéticas: oleoductos, depósitos y refinerías".

"Tan solo la empresa estatal Qatar Energy ha reportado una pérdida del 17% de su capacidad de exportación de gas natural licuado. Ya no se trata solo de interrupciones temporales, sino de graves repercusiones estructurales", ha alertado El-Erian, quien en estos momentos es asesor del grupo asegurador Allianz y anteriormente fue presidente del Queens' College de la Universidad de Cambridge (Inglaterra).

"Incluso si la guerra terminara hoy, tendríamos precios de la energía más altos durante un tiempo"

Al respecto, el economista ha asegurado que "incluso si la guerra terminara hoy, tendríamos que convivir durante un tiempo con precios de la energía más altos, mayor inflación y tasas de interés más elevadas. Si la infraestructura energética de los Estados del Golfo sufre más daños, estos problemas se agravarán y la estabilidad económica y financiera estará en peligro. La inflación se ha descontrolado; es imposible contenerla por completo".

No obstante, Mohamed El-Erian no ve totalmente confirmado que Europa vaya a enfrentarse a una crisis económica como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. "La probabilidad de que Europa entre en recesión por la guerra de Irán es del 35% (…) Es un riesgo significativo. Y si la crisis energética empeora, será aún mayor", ha afirmado el experto.