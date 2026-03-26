Muere en una operación israelí el comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán, "responsable" de las restricciones en el estrecho de Ormuz

La guerra en Oriente Próximo continúa intensificándose, a pesar del anuncio del plan de paz de 15 puntos de Estados Unidos (el cual fue rechazado por Irán tras considerarlo excesivo). Los ataques cruzados, las amenazas, y el número de muertos continúan incrementándose, en un balance que según la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran suma ya 3.000 fallecidos.

Una de las últimas muertes confirmadas ha sido la del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, quien supuestamente era "directamente responsable" de las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz, según ha criticado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, a través de un comunicado. El comandante, que tenía 64 años, llevaba en su cargo desde agosto de 2018.

"Hoy, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria en una operación precisa y mortal", ha señalado Katz, quien ha defendido que el comandante asesinado era "directamente responsable de los actos terroristas de bombardeo y bloqueo al estrecho de Ormuz".

Junto a él, en la operación han perdido la vida además "varios oficiales" del organismo, aunque no han trascendido sus identidades. Y, según ha amenazado el ministro israelí, los asesinatos a altos cargos "de la organización terrorista iraní" seguirán perpetrándose. "Las FDI seguirá eliminándolos uno a uno", ha advertido.

Israel, en conjunto con Estados Unidos, ha asesinado ya a gran parte de la cúpula dirigente iraní, incluyendo figuras como el ayatolá Alí Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; o los Ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente.

Mientras tanto, desde Estados Unidos han amenazado con que, en caso de que no se alcance un acuerdo con Irán, llevarán a cabo un "golpe final" que podría implicar el uso de tropas terrestres, según recoge un informe de Axios, que cita a dos funcionarios estadounidenses.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en una de las formas de presión iraníes contra EEUU desde el inicio de la guerra, cuando Irán decidió imponer un bloqueo naval no permitiendo la entrada de buques estadounidenses e israelíes, así como de sus aliados directos, lo que ha generado un impacto directo en el mercado global energético.

Sí que tienen permitida la entrada aquellos países que son aliados de Irán, como China o India. Se estima que por el estrecho de Ormuz circula aproximadamente cerca del 20% del petróleo mundial.