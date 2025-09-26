Moody's sube la nota a España debido a la mejora de su fortaleza económica

La agencia de calificación de riesgo Moody's ha subido la nota a España de Baa1 a A3 (notable bajo) y le ha cambiado la perspectiva a estable, en un contexto en el que está mejorando la fortaleza económica del país, gracias a un modelo de crecimiento más equilibrado.

En su informe publicado este viernes, la agencia destaca también las mejoras acometidas en el mercado laboral y un fortalecimiento del sector bancario que hace a la economía menos vulnerable.

La mejora de la nota de Moody's llega después de que hace dos semanas S&P elevara la calificación de la deuda soberana española y a la espera de lo que decida Fitch también esta noche.