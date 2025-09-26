Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Moody's sube la nota a España debido a la mejora de su fortaleza económica
Economía

Economía

Moody's sube la nota a España debido a la mejora de su fortaleza económica

La calificación pasa a ser de un notable bajo (A3).

Redacción HuffPost / EFE
La sede de Moody's en Nueva YorkEMMANUEL DUNAND vÍa Getty Images

La agencia de calificación de riesgo Moody's ha subido la nota a España de Baa1 a A3 (notable bajo) y le ha cambiado la perspectiva a estable, en un contexto en el que está mejorando la fortaleza económica del país, gracias a un modelo de crecimiento más equilibrado.

En su informe publicado este viernes, la agencia destaca también las mejoras acometidas en el mercado laboral y un fortalecimiento del sector bancario que hace a la economía menos vulnerable.

La mejora de la nota de Moody's llega después de que hace dos semanas S&P elevara la calificación de la deuda soberana española y a la espera de lo que decida Fitch también esta noche.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Redacción HuffPost