Esta es la multa que te puede caer por no declarar las criptomonedas en tu renta 2022

En la pasada campaña de la declaración de la renta, la Agencia Tributaria introdujo la casilla para declarar las criptomonedas, ante el auge que estaban experimentando este tipo de divisas digitales. En la campaña del ejercicio 2022, esta opción (y obligación en determinados casos) también vuelve a estar muy presente.

Según el portal especializado Infoautónomos, no será necesario declarar las criptomonedas si los ingresos totales obtenidos por esta vía (vengan tanto de nóminas, intereses, dividendos, alquileres como de ganancias de criptomonedas) no superan la barrera de los 1.000 euros. En caso contrario, será obligatorio declararlas ante la Agencia Tributaria y de no hacerlo, se puede incurrir en importantes sanciones económicas.

En este sentido, en la mencionada información se alude al Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que establece sanciones de 5.000 euros para los usuarios e inversores que engañen u oculten información sobre su uso y propiedad.

Los distintos supuestos con sanción

Así, se aplicará la mencionada cuantía de sanción “por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros”.

Existe otra figura que también se activa en caso de retrasos a la hora de informar sobre las criptomonedas: “La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria”.