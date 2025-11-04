Ni la nevera ni el lavavajillas: los dos 'vampiros' de la electricidad ocultos en tu cocina que disparan la factura de la luz

La factura de la luz es uno de los principales gastos a los que tienen que hacer frente las familias españolas. Con la llegada del frío y el invierno a las puertas, además, la preocupación se acrecienta para muchos hogares, que temen no poder mantener la calefacción encendida lo suficiente para tener a raya las bajas temperaturas.

Por ello, pra ahorrar lo máximo posible, es muy importante tener identificados cuáles son los electrodomésticos que más consumen. En este punto, muchas personas piensan, a priori, que los aparatos que más luz gastan son el frigorígico o el lavavajillas, pero hay otros que no se suelen tener tan en cuenta y que con un simple gesto se podría ahorrar de forma notable.

Uno de ellos es el microondas. Según el medio polaco Onet, a menudo subestimamos este apareto y puede aumentar la factura de la luz. "Incluso cuando parece inactivo, consume energía; basta con que tenga una pantalla LED que permanece encendida continuamente", ha remarcado.

"El consumo en modo de espera es de solo unos pocos vatios, pero a lo largo del año, puede traducirse en facturas más elevadas", han destacado. Por ello, recomiendan desenchufar el microondas cuando no se esté usando y así reduri el consumo innecesario, lo que también puede prolongar la vida útil del aparato.

La misma situación se produco con la cafetera. Cada vez más hogares han dejado de lado la cáslica cafetera italiana por otras más modernas que, como el microondas, muchos tienden a dejar constantemente enchufadas en la cocina. Pero pocos tienen en cuenta que, aunque no se esté usando, el aparato sigue consumiento energía.

"Muchos modelos incorporan pantallas LED retroiluminadas que permanecen activas las 24 horas, o una función que mantiene la temperatura del agua y de la placa calefactora mucho después de preparar la bebida", ha reseñado. Esto supone que aunque solo se prepare un café al día por la mañana, la cafetera permanece consumiendo energía todo el día. Un gasto completamente innecesario que, al final, suma.

Hay electrodomésticos, como la nevera, que indudablemente deben estar constantemente enchufados, pero no es el caso de todos. Por ello conviene prestar atención y desconectar aquellos que no lo requieren. Es un simple gesto y, al final, se nota en la factura de la luz.