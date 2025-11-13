'No, el escándalo no era de Broncano', X se lleva 5 millones de multa por publicidad de criptos

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) sanciona a la compañía de Elon Musk por incumplir la legislación sobre la publicidad de los chiringuitos financieros.

Antón Parada
Antón Parada
Ilustración con el logotipo de X (antes Twitter).
Ilustración con el logotipo de X (antes Twitter).Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

"David Broncano. EL ESCÁNDALO QUE CONMOCIONA A TODO ESPAÑA. No Sabía Que La Cámara Seguía Grabando ¿era El Fin De Su Carrera?". Cualquier usuario frecuente de la red social X ha sufrido en los últimos años este tipo de mensaje y otros muy similares, que también involucran a famosos, deslizando una detención o un suceso morboso para que el usuario haga clic. Al otro lado del enlace, en realidad, lo que hay es una página de inversión de criptomonedas. Esta es una de las razones por la que Twitter International Unlimited Company ha sido sancionada este jueves en España.

Se trata de la decisión adoptada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha multado al X (antes Twitter) del magnate Elon Musk con cinco millones de euros por haber incumplido la normativa en materia de publicidad sobre productos financieros, en este caso, incurriendo en lo que popularmente se refiere como 'chiringuitos financieros'.

En este sentido, y según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta mañana, la sanción se motiva ante una infracción continuada muy grave "por incumplir" sus deberes de asistencia con la CNMV y con la normativa acerca de los anuncios publicados por entidades no autorizadas y/o advertidas.

Ejemplo de uno de los anuncios con noticias falsas que se han visto en X (Twitter) y que han derivado en una sanción de 5 millones de euros por parte de la Comisión Nacional del Mercado y Valores (CNMV).
  Ejemplo de uno de los anuncios con noticias falsas que se han visto en X (Twitter) y que han derivado en una sanción de 5 millones de euros por parte de la Comisión Nacional del Mercado y Valores (CNMV).X (Twitter)

La clave de la sanción: la falta de revisión

En este sentido, el pilar sobre el que descansa esta sanción millonaria se corresponde con la falta de revisión por parte de la compañía sobre si esa entidad podía publicitarse en base a la normativa vigente en el territorio español. En otra palabras, Twitter debía comprobar fehacientemente si la firma en cuestión, en este caso Quantum AI, tenía autorización para proporcionar servicios de inversión.

No solo eso, también debía de haberse comprobado si Quantum AI estaba dentro del listado de advertencias de la CNMV, o de otros organismos supervisores foráneos. De hecho, esta es una cuestión que ya tuvo su primer aviso en el pasado, a finales del pasado año. Fue en diciembre de 2014 cuando el organismo regulador español incoó un expediente sancionador a Twitter por permitir la publicidad de Quantum AI sin revisión alguna. 

Concretamente, en ese momento se argumentó al "destacar la relevancia mediática que, coincidiendo con la publicación de los anuncios de Quantum en la plataforma X objeto del expediente, ha venido teniendo en la opinión pública la existencia de una presunta estafa por parte de entidades no autorizadas y advertidas por la Comisión que se articularía a través de la citada plataforma X y que implicaría el uso indebido por dichas entidades de la imagen de personajes públicos en España".

