Plazo, línea de crédito y ventajas para una gestión financiera inteligente

Una gestión adecuada de las finanzas personales es siempre más efectiva cuando se cuenta con soluciones financieras que facilitan el control de los gastos cotidianos, que den acceso a una línea de crédito cuando se necesita, y que permitan ahorrar en cada compra. La app financiera Plazo ha logrado reunir en un solo lugar herramientas útiles para el día a día, diseñadas para ofrecer numerosas ventajas a quienes buscan una gestión inteligente de su dinero.

Línea de crédito flexible de hasta 5.000 euros

La app pone a disposición de los usuarios una línea de crédito flexible de hasta 5.000 euros a través de Plazo Credit, la línea de crédito ** asociada a la tarjeta Plazo *. Ya sea para hacer frente a algún imprevisto o para realizar una compra de mayor cuantía, el usuario puede solicitar hasta 5.000 euros cuando los necesita, sin papeleos ni complicaciones, y con total libertad para decidir si utilizará el dinero o no. Además, los plazos de devolución son flexibles y se adaptan a cada necesidad, facilitando una gestión más personalizada del presupuesto mensual.

Ahorro en compras habituales gracias al programa de cashback

Uno de los grandes atractivos de Plazo es su programa de cashback. El usuario recibe reembolsos a la hora de comprar todo tipo de productos de una amplia variedad de marcas muy populares. Esta funcionalidad supone una oportunidad de ahorro real, que no requiere un cambio de hábitos.

Asesoramiento profesional 24/7 desde el móvil

Otro de los servicios de valor añadido de Plazo es el acceso a consultas médicas, legales y veterinarias a través de un chat online disponible las 24 horas del día. Este servicio está incluido sin coste adicional, y permite resolver dudas o recibir orientación profesional en cualquier momento, sin necesidad de concertar citas previas o desplazarse. La inmediatez en la atención y la confianza en los profesionales que responden convierten esta prestación en un valor añadido para quienes buscan soluciones rápidas y fiables.

Gestión integral desde una app 100 % digital

A diferencia de otras soluciones financieras, Plazo ha sido diseñada para acompañar el día a día sin generar fricciones. El proceso de alta es sencillo, 100 % digital y seguro. Una vez completado el registro y creada la cuenta, el usuario puede usar desde el primer momento la app y tarjeta virtual. La interfaz intuitiva permite seguir en tiempo real los movimientos realizados, acceder al crédito disponible, gestionar los pagos y consultar las ventajas activas, todo desde un mismo lugar.

Solución integral para las necesidades financieras del día a día

En un contexto donde la planificación financiera es más relevante que nunca, herramientas como Plazo Credit ofrecen una respuesta práctica, segura y adaptada a las necesidades financieras del día a día. La combinación de la tarjeta con crédito de Plazo Credit y beneficios adicionales, como cashback o asesoramiento 24/7, van más allá del modelo tradicional, apostando por una gestión más eficiente, conectada y sin letra pequeña, que aporta bienestar financiero a los usuarios. Una solución inteligente para quienes valoran la libertad de elegir cómo y cuándo utilizar su dinero.

AVISO LEGAL

*Tarjeta PLAZO emitida y gestionada por PECUNIA CARDS EDE, S.L.U. Entidad de Dinero Electrónico supervisada por el Banco de España e inscrita con el número CSB 6707 (servicioatencioncliente@pecuniacards.es), servicio ofrecido a través de la App de IDFINANCE PLAZO, S.L.U.

** Línea de crédito concedida por Plazo Credit, S.L.U. Ejemplo representativo: para una línea de crédito de 2.000 € alcanzando el máximo en la primera disposición; TIN 21,70% y TAE 23,99% anual, tipo fijo, pago aplazado en modalidad revolving mediante cuotas periódicas flexibles, pagadero en 48 cuotas mensuales iguales de 62.69€. Importe total adeudado 3006.73€. Penalización por impago de 30€. Consulte términos y condiciones antes de solicitar.