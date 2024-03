Préstamos rápidos: ventajas y dónde conseguirlos en línea

Estamos acostumbrados a que enero sea complicado a nivel económico, pero nadie vaticinaba unos números tan negativos en lo que respecta a la tasa de paro. Tras un tiempo bajando hasta alcanzar cifras que no veíamos desde hace muchos años, el mes que acabamos de dejar atrás ha supuesto un duro revés: más de 230.000 personas han dejado de estar afiliadas a la Seguridad Social. Los parados alcanzan un total de 2,76 millones y la tasa es especialmente preocupante entre los jóvenes: casi el 30%.

Teniendo en cuenta estos datos, a los cuales hay que sumar una complicada situación económica provocada por una inflación desmedida, no sorprende que muchos ciudadanos acaben teniendo que recurrir a una solución financiera urgente. Y es que se ven incapaces de hacer frente a pagos que, por unos u otros motivos, son importantes.

Gracias a la proliferación de Internet, hoy en día hay muchas más alternativas a disposición de los consumidores. Seguidamente hablaremos de unas de las que tienen una mayor demanda a nivel nacional: los préstamos rápidos que se obtienen online.

Obviando la crisis económica a la que hemos hecho referencia antes, hay otros muchos aspectos que dan pie a que estas soluciones financieras sean solicitadas a diario por una gran cantidad de usuarios en todo el país. Nos referimos a una serie de ventajas en las que profundizaremos a continuación, sin obviar por supuesto un factor que puede llegar a ser muy perjudicial si no se valora convenientemente: el porcentaje de intereses.

Ciertamente, hay compañías prestamistas que ofrecen microcréditos rápidos a coste cero, es decir, sin pagar intereses. Sin embargo, se trata de un reclamo para atraer a clientes potenciales y lograr que, en un futuro, vuelvan a recurrir a sus soluciones financieras, las cuales en esta ocasión sí traerán consigo el pago de un TIN y TAE que no son precisamente bajos. Dicho esto, ha llegado el momento de conocer las ventajas que proporcionan los créditos rápidos.

Rapidez

Lo primero que llama la atención de los préstamos rápidos es, como su propio nombre indica, el poco tiempo que pasa desde que se completa la solicitud hasta que se recibe el dinero en la cuenta.

¿Tu coche sufre una avería y lo necesitas para ir a trabajar? Entonces has de llevarlo al taller cuanto antes, pero las tareas de reparación no empiezan si no pagas como mínimo la mitad del presupuesto. Es un problema mecánico difícil de tratar, así que el importe es elevado y, por desgracia, no dispones de él. En este caso, obtén crédito ya solicitando un microcrédito que te será concedido en un santiamén.

Las empresas crediticias son conscientes de que, en muchos casos, los préstamos son utilizados para hacer frente a pagos que surgen de repente, como el ejemplo que acabamos de describir. Es por ello que, aprovechando las bondades de la era digital, hacen todo lo posible con tal de que la inyección de liquidez se produzca en un tiempo récord.

Aunque depende de cada prestamista, en líneas generales tan solo transcurren unos minutos. Has leído bien: un cuarto de hora suele bastar para que los profesionales que forman parte del equipo de la entidad en cuestión revisen todo el papeleo enviado, den el okey definitivo y hagan la transferencia del dinero.

Menos trabas que nunca para obtener un crédito

Esta rapidez de la que hablamos sería inviable si dichos trabajadores tuvieran que tratar con ingentes cantidades de documentos. Desafortunadamente, antaño las compañías crediticias -incluyendo las entidades bancarias- eran muy exigentes en este sentido. Por suerte, la situación ha ido cambiando con el paso del tiempo.

En la actualidad, es escasa la documentación que se le solicita a un cliente para concederle un préstamo. De hecho, en algunos casos es suficiente con el Documento Nacional de Identidad, ya que solo los mayores de edad pueden obtener créditos.

Ante un gran aumento de la competencia, los prestamistas se ven obligados a facilitar y agilizar al máximo el proceso para que los potenciales clientes se decanten por ellos. Es por este motivo que algunos ni siquiera se fijan en las posibles morosidades de los usuarios, omitiendo por completo la información de ficheros como ASNEF o RAI.

Soluciones financieras personalizadas y flexibles

Otra importante ventaja de los préstamos rápidos se resume en la flexibilidad. Y es que algunas entidades crediticias brindan la posibilidad de ampliar el plazo de devolución para adaptarse a las nuevas circunstancias económicas de cada usuario, por supuesto abonando un extra que se suma al importe total a pagar.

Las soluciones financieras antaño no eran tan flexibles, pero hoy en día no solamente hacen gala de esta característica tan positiva, sino también de un alto nivel de personalización. No es nada difícil dar con un préstamo adaptado al cien por cien a las necesidades y preferencias de cada cliente. Para ello, es aconsejable hacer uso de un comparador, el mejor lugar para conseguir créditos online.