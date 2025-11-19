Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Probamos y puntuamos los nuevos turrones de Mercadona: ¿merecen la pena?
Nuevo Huffeando con Pablo con la Navidad de fondo.

Álvaro Palazón
Huffeando con Pablo probando productos de Mercadona
Ya ha llegado la Navidad a El HuffPost. Estrenamos el tercer programa de la nueva temporada de Huffeando con Pablo, el programa presentador por el influencer Cenando con Pablo y el periodista Álvaro Palazón donde prueban comidas de todo tipo. 

Para evitarte el pico glucémico, en Huffeando con Pablo hemos probado todos los turrones de Mercadona de la marca Hacendado, la marca blanca del gigante valenciano, que, además, estrena nuevos productos. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

En esta cata tocamos lo tradicional —como el turrón duro y blando de toda la vida— y las nuevas tabletas que tienen más que ver casi con una chocolatina que con el turrón de siempre pero que tanto triunfan en los supermercados. 

Álvaro Palazón
Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 