Probamos y puntuamos los nuevos turrones de Mercadona: ¿merecen la pena?

Ya ha llegado la Navidad a El HuffPost. Estrenamos el tercer programa de la nueva temporada de Huffeando con Pablo, el programa presentador por el influencer Cenando con Pablo y el periodista Álvaro Palazón donde prueban comidas de todo tipo.

Para evitarte el pico glucémico, en Huffeando con Pablo hemos probado todos los turrones de Mercadona de la marca Hacendado, la marca blanca del gigante valenciano, que, además, estrena nuevos productos.

En esta cata tocamos lo tradicional —como el turrón duro y blando de toda la vida— y las nuevas tabletas que tienen más que ver casi con una chocolatina que con el turrón de siempre pero que tanto triunfan en los supermercados.