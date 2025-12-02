Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pymes y autónomos tienen un respiro: Hacienda retrasa un año la entrada en vigor de Verifactu
Economía
Economía

Pymes y autónomos tienen un respiro: Hacienda retrasa un año la entrada en vigor de Verifactu

Se trata del nuevo sistema de facturación digital, impulsado por la Agencia Tributaria, que busca combatir el fraude fiscal.

Elena Santos
Elena Santos
Una persona gestionando facturas.
Una persona gestionando facturas.Ming Tung Tang / Getty Images

La entrada en vigor de Verifactu, un nuevo sistema de facturación digital impulsado por la Agencia Tributaria para combatir el fraude fiscal, se retrasa un año. El Ministerio de Hacienda ha confirmado este martes a la Agencia EFE que aplaza su implantación, que estaba prevista para el 1 de enero de 2026, un año; es decir, da 12 meses más de margen a las empresas para adaptarse.

Esta ampliación del plazo para la digitalización de los procesos de facturación de pymes y autónomos estará incluida en el real decreto ley que se aprueba este martes en el Consejo de Ministros que recoge los compromisos pendientes del Gobierno con Junts.

¿Cuál es entonces el nuevo plazo que tienen que tener en cuenta las empresas? Con esta ampliación, Verifactu no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2027 si las empresas y profesionales tributan en el impuesto de sociedades (empresas con una facturación inferior a seis millones de euros) y el 1 de julio para el resto (unos 3,4 millones de autónomos).

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha celebrado que se postergue esta entrada en vigor. "Es lo que habíamos solicitado al Gobierno. Le habíamos solicitado sentido común, que esto se demorara un año. Quedaban muy pocos días para finalizar este año y la entrada en vigor estaba generando mucha incertidumbre y mucho malestar entre los autónomos", ha señalado, como recoge Europa Press.

Qué cambia con Verifactu

El sistema de verificación de facturas Verifactu se basa en la normativa del Real Decreto 1007/2023, que establece que los programas de facturación deben asegurar la integridad, trazabilidad y seguridad de los registros de facturas. 

De esta manera, se establece que los sistemas informáticos de facturación tienen que generar un registro que no puede modificarse ni borrarse que, además, incluya un código QR para facilitar su lectura. Asimismo, tiene que ser accesible para la Agencia Tributaria, ya sea remitiendo la información directamente o manteniéndola almacenada en condiciones de seguridad. 

Como recuerda EFE, estos nuevos requisitos son obligatorios para todos los profesionales y sociedades que utilizan] un software de facturación —salvo aquellos adscritos al suministro inmediato de información y los residentes en País Vasco y Navarra, puesto que éstos tienen sus propios sistemas—. No afectan, por tanto, a aquellos que facturan de manera manual.

Las sanciones contempladas en caso de no cumplir los requisitos

El artículo 201 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria prevé dos tipos de sanciones, tanto para proveedores como para usuarios (y ambas graves), en caso de incumplimiento sobre los sistemas y programas informáticos de facturación.

En concreto, los proveedores que fabriquen, produzcan o comercialicen sistemas informáticos no adaptados a la normativa se arriesgan a una multa de 150.000 euros fijos por ejercicio y la tenencia de estos sistemas está sancionada con 50.000 euros por ejercicio.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 