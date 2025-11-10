Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La década negra de las hipotecas españolas: el INE confirma que se han encarecido un 63% en solo 10 años
Economía

Economía

La década negra de las hipotecas españolas: el INE confirma que se han encarecido un 63% en solo 10 años

El Instituto Nacional de Estadística publica la alarmante escalada del importe medio de las hipotecas para adquirir una vivienda en todo el país. Factores como la inflación, el incremento del precio medio del metro cuadrado y la compraventa de viviendas por parte de extranjeros, principales motivos. Comunidades como Madrid o Andalucía superan por mucho esa media.

Javier Hernández
Javier Hernández
Edificios en Málaga
Edificios de Málaga, una de las provincias que más se ha encarecido en la última década.Allan Baxter

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este lunes un dato muy revelador e ilustrativo de la situación que atraviesa la sociedad española. Según revela la institución española, desde agosto de 2015 hasta agosto de 2025 el importe medio de una hipoteca para adquirir una vivienda ha pasado de 100.000 euros a casi 170.000. Es decir, en torno a un 63% más en una década.

Sin embargo, hay Comunidades Autónomas en las que ese dato es aún más alarmante, con más de un 90% de diferencia. Una de ellas es -para sorpresa de nadie-, Madrid, donde el encarecimiento de la vivienda no solo la perciben los alquilados, sino también los compradores. De acuerdo con el dato aportado por el INE, en esta región se ha pasado de 141.847 euros a 276.158 (una subida de un 95%).

Y cabría decir que el incremento no hace justicia -y por mucho- a la realidad del encarecimiento del metro cuadrado en la región capitalina, ya que ha pasado de 1.557 a 4.384 euros en apenas 10 años. Y es que, la media del incremento medio en las hipotecas en el total de España es inferior al encarecimiento medio del metro cuadrado en el país, que es de un 76%.

Otra región que se mueve en dígitos parecidos a Madrid es Andalucía. En la región andaluza, la subida media de las hipotecas ha sido de un 77% en diez años, pasando de 89.042 a 157.647 euros. Paralelamente, a diferencia de Madrid, el metro cuadrado no ha subido tanto, 'solo' un 59%. 

Es cierto que en Andalucía, el incremento hipotecaria es desigual, ya que provincias como Málaga ha experimentado un incremento desproporcionado en los últimos años, mientras que en otras, esa subida no ha sido tal. En cualquier caso, el incremento en este sentido en ambas comunidades se ve motivado en gran proporción, según el INE, por una causa común: la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros.

Y es que, solo en el primera mitad de este año, el porcentaje de compras de viviendas por parte de personas extranjeras ha aumentado un 2% interanual, llegando a las 71.155 operaciones. Las principales nacionalidades de estas compras son la británica, marroquí y alemana. Este último caso se evidencia fácilmente en Málaga, donde el porcentaje de residentes alemanes ha aumentado en gran medida en los últimos años.

Además de Madrid y Andalucía, otras comunidades se encuentran por encima de la media, como Valencia o Baleares 74% y 70%, respectivamente. Respecto a las demás, las regiones que menos afectadas se han visto en este sentido han sido Extremadura (28%), Aragón (31%), Asturias (33%) o Galicia (37%).

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 