La década negra de las hipotecas españolas: el INE confirma que se han encarecido un 63% en solo 10 años

Edificios de Málaga, una de las provincias que más se ha encarecido en la última década.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este lunes un dato muy revelador e ilustrativo de la situación que atraviesa la sociedad española. Según revela la institución española, desde agosto de 2015 hasta agosto de 2025 el importe medio de una hipoteca para adquirir una vivienda ha pasado de 100.000 euros a casi 170.000. Es decir, en torno a un 63% más en una década.

Sin embargo, hay Comunidades Autónomas en las que ese dato es aún más alarmante, con más de un 90% de diferencia. Una de ellas es -para sorpresa de nadie-, Madrid, donde el encarecimiento de la vivienda no solo la perciben los alquilados, sino también los compradores. De acuerdo con el dato aportado por el INE, en esta región se ha pasado de 141.847 euros a 276.158 (una subida de un 95%).

Y cabría decir que el incremento no hace justicia -y por mucho- a la realidad del encarecimiento del metro cuadrado en la región capitalina, ya que ha pasado de 1.557 a 4.384 euros en apenas 10 años. Y es que, la media del incremento medio en las hipotecas en el total de España es inferior al encarecimiento medio del metro cuadrado en el país, que es de un 76%.

Otra región que se mueve en dígitos parecidos a Madrid es Andalucía. En la región andaluza, la subida media de las hipotecas ha sido de un 77% en diez años, pasando de 89.042 a 157.647 euros. Paralelamente, a diferencia de Madrid, el metro cuadrado no ha subido tanto, 'solo' un 59%.

Es cierto que en Andalucía, el incremento hipotecaria es desigual, ya que provincias como Málaga ha experimentado un incremento desproporcionado en los últimos años, mientras que en otras, esa subida no ha sido tal. En cualquier caso, el incremento en este sentido en ambas comunidades se ve motivado en gran proporción, según el INE, por una causa común: la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros.

Y es que, solo en el primera mitad de este año, el porcentaje de compras de viviendas por parte de personas extranjeras ha aumentado un 2% interanual, llegando a las 71.155 operaciones. Las principales nacionalidades de estas compras son la británica, marroquí y alemana. Este último caso se evidencia fácilmente en Málaga, donde el porcentaje de residentes alemanes ha aumentado en gran medida en los últimos años.

Además de Madrid y Andalucía, otras comunidades se encuentran por encima de la media, como Valencia o Baleares 74% y 70%, respectivamente. Respecto a las demás, las regiones que menos afectadas se han visto en este sentido han sido Extremadura (28%), Aragón (31%), Asturias (33%) o Galicia (37%).