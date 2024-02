La UE impone el ‘botón fin de contrato’ en las apps de los bancos

La inmensa mayoría de los bancos españoles van a verse obligados a rediseñar sus apps. El motivo es que, tal y como estipuló la Unión Europea (UE) a finales de 2023 en su directiva sobre contratos de servicios financieros celebrados a distancia, las apps de todas las entidades europeas deben contar con un ‘botón fin de contrato’ a través del que los clientes puedan cancelar los distintos productos contratados con el banco.

El objetivo principal de la nueva normativa europea es simple: que cancelar un producto financiero (como las cuentas de ahorro, las tarjetas o los créditos) sea tan sencillo como contratarlo. No obstante, para que esta regulación sea aplicable el producto debe haber sido contratado también a través de medios electrónicos.

Tal y como recoge Cinco Días, posibilitar a los clientes cancelar sus productos a través de las apps o webs de las entidades bancarias no es algo del todo novedoso, ya que hay algunas compañías que sí que cuentan con esa funcionalidad.

Sin embargo, la realidad es que se trata de una opción bastante escondida y difícil de encontrar para las personas que están poco familiarizadas con la aplicación o sitio web del banco.

En ese sentido, la firma especializada en regulación financiera FinReg360 explica en declaraciones a Cinco Días que las webs de las entidades bancarias “están construidas atendiendo a cuestiones de marketing donde se potencia la contratación y se oculta el desistimiento. No es que no exista, sino que no está claro”.

En consecuencia, la nueva directiva europea sobre contratos de servicios financieros celebrados a distancia obligará a que los bancos muestren ese ‘botón fin de contrato’ en un lugar visible y fácilmente accesible de la interfaz de su app o web.