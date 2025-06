Un abogado laboralista responde a si puedes abandonar tu puesto de trabajo durante una jornada de calor muy intenso

España hierve. Este lunes se cumple el cuarto día consecutivo de la primera ola de calor del verano, con temperaturas extremas que no dan tregua y alertas activadas en miles de municipios. Desde el pasado viernes, la Península encadena jornadas abrasadoras en las que los termómetros rozan los 45 grados en zonas del sur, y según la AEMET, la situación se alargará, al menos, hasta el miércoles 2 de julio. Ahora, en la primera jornada laboral de la semana, son muchos los trabajadores que empiezan a preguntarse lo que parece obvio pero que no lo es tanto: ¿se puede dejar el puesto de trabajo si el calor es insoportable?

La respuesta corta es que no, pero la larga incluye algunos matices legales importantes. Según ha explicado a la Cadena Cope el abogado laboralista Carlos Jiménez, un socio del bufete Jiménez Bidón, el marco jurídico que se aplica en estas situaciones se recoge en el Real Decreto-ley 4/2023, aprobado en mayo de 2024. Este texto establece que, ante fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor severas, las empresas tienen la obligación de garantizar condiciones laborales seguras. "Lo que se intenta con la ley de prevención de riesgos laborales en España es proteger y prevenir la salud y seguridad de los trabajadores”, resume el abogado.

Eso no significa que el trabajador pueda marcharse del trabajo sin más. La normativa no contempla el “me voy porque no aguanto más” como un derecho automático. Lo que sí exige es que el empresario evalúe el riesgo, adapte el puesto si es posible y, si no lo es, suspenda la jornada. “Si estamos, por ejemplo, en un trabajo al aire libre con unas temperaturas muy altas, el empresario tiene obligación de adaptar el puesto. Si ve que es imposible la adaptación debido al calor, podría incluso suspender la jornada laboral sin pérdida de salario para el trabajador”, explica Jiménez.

El Real Decreto deja claro que, en caso de alerta oficial por fenómenos extremos, como la actual ola de calor en vigor, la empresa debe reorganizar o paralizar la actividad si no puede garantizar la seguridad de sus empleados. Pero la decisión no puede tomarse de forma unilateral por el trabajador. Saltarse ese paso puede tener consecuencias legales si no hay una evaluación previa del riesgo o un protocolo activo en la empresa.

La primera ola de calor del verano ya ha alcanzado niveles críticos en zonas como el valle del Guadalquivir, Guadiana y Ebro. En Montoro (Córdoba), los termómetros ya superaron los 40 grados el jueves pasado, y se esperan máximas de hasta 43 o más en Córdoba, Jaén o Sevilla. Andalucía está siendo la región más afectada, pero también hay avisos activos en Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Cataluña y La Rioja.

Desde la pandemia, muchas empresas han adoptado el teletrabajo como opción habitual durante el verano, especialmente para quienes disponen de una segunda residencia o condiciones más frescas en casa. Pero eso no cubre ni de lejos a todos los sectores. En muchos trabajos presenciales, especialmente los que implican actividad física o exposición al exterior, el calor no es solo una molestia: es un factor de riesgo. Y cuando el calor convierte el trabajo en un peligro, lo que toca no es aguantar, sino aplicar la ley. Porque a 45 grados, no se rinde nadie… pero tampoco se debería fichar.

Investigan la muerte de una trabajadora en Barcelona

Una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Ciutat Vella de Barcelona ha muerto este sábado por la noche tras llegar a casa al terminar su turno, de 14 a 21 horas, en plena ola de calor, ha informado UGT de Catalunya este domingo.

El sindicato ha explicado que la mujer, de quien está previsto realizar una autopsia para determinar las causas de la muerte, al llegar a casa y ponerse a cenar, "cayó fulminada", y ha señalado al fuerte calor como posible causa de la muerte. Aun así, las mismas fuentes han puntualizado que desconocen si tenía patologías previas o si realmente la muerte guarda relación con la calor, por lo que han pedido "prudencia".

El secretario general de Servicios a la Comunidad de UGT Catalunya, Lluís Lampurlanes, ha dicho en declaraciones a Europa Press que la mujer no mostró signos de encontrarse mal durante su turno. Asimismo, ha explicado que han enviado un comunicado a la plantilla para recordar que extremen la precaución y sigan el protocolo de calor.

Por su lado, el Ayuntamiento de Barcelona ha afirmado que actualmente se están "estudiando" las causas de la muerte y ha lamentado la muerte de la trabajadora municipal y mostrado sus condolencias a sus familiares y personas cercanas.