Un antiguo ejecutivo de Google X advierte sobre los próximos 15 años: "No habrá clase media. Si la gente no gana, no puede gastar. La economía entera colapsa"

Un distopía profunda estaría concibiéndose en el mundo. La IA puede hacer desaparecer a la clase media, o eso cree el exejecutivo de Google, Mo Gawdat. En una entrevista con The Times, el experto, que fue director de negocios en Google X, anticipa un futuro en el que la tecnología y los "individuos malvados" controlen el mundo con armas autónomas y nos vigilen las 24 horas al día.

Según revela el medio, Gawdat vive en Dubai pero viaja por el mundo constantemente hablando de los peligros de la inteligencia artificial. Su "misión" se inspiró en su hijo, Ali, que falleció en 2014 tras un error médico en un procedimiento quirúrgico rutinario.

En Google, explica en sus declaraciones al medio de comunicación que creía que estaba haciendo del mundo un lugar mejor. "Sinceramente, la intención era curar todas las enfermedades, reducir el cambio climático. No hay nada inherentemente malo o malo en la inteligencia y, por tanto, nada inherentemente malo o malo en la inteligencia artificial". "La claridad en nuestro mundo actual es: ¿cómo vamos a aplicar este nuevo superpoder?", pregunta.

En su nuevo trabajo audiovisual, este experto habla con Geoffrey Hinton, británico-canadiense ganador del Nobel y uno de los "padrinos" de la IA, que también dejó Google en 2023 advirtiendo sobre los riesgos. "Tanto Geoffrey como yo nos sorprendimos al saber que tal superpoder puede usarse de una manera que no es positiva", explica

"Una profunda distopía"

El popular experto mantiene una visión optimista de la irrupción de la IA en sociedad, puesto que "el papel de la inteligencia en el universo es poner orden en el caos". Sin embargo, tal y como relata en el medio de comunicación, se trata de una visión a muy largo plazo.

"Pero la cuestión urgente es, ¿cómo vamos a afrontar el futuro inmediato?", cuestiona. "Vamos a tener impactos en la libertad, la rendición de cuentas, el poder, la economía. Y estas son redefiniciones muy fundamentales de cómo funciona nuestro mundo", explica. "La IA está magnificando un mundo muy propenso a ser distópico. Va a potenciar las guerras. Va a ayudar a la codicia", lamenta.

La amenaza más inminente según él: la posibilidad de que la IA sustituya los empleos. "No hay clase media. Si la gente no gana, no puede gastar. Toda la economía se derrumba. Tendremos que encontrar algún tipo de renta universal básica mientras una pequeña minoría obtiene enormes beneficios amplificados por la automatización", termina.