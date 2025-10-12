Geoffrey Hinton, padrino de la IA, sobre el futuro laboral: "Si estás pensando en qué carrera seguir, hazte fontanero"

La inteligencia artificial se ha convertido en la gran apuesta para reactivar la productividad global. Empresas tecnológicas, consultoras y gobiernos la promocionan como una herramienta capaz de acelerar el trabajo y abaratar costes. Sin embargo, Geoffrey Hinton, premio Nobel considerado uno de los grandes referentes de la inteligencia artificial, lanzó una advertencia a tener muy encuenta.

El investigador británico, profesor emérito de la Universidad de Toronto, reflexionó sobre el futuro laboral y los límites de la IA y llamó a considerar oficios lejos de la tecnología. El consejo de Hinton, según ha publicado el medio Trendencias, fue claro: convertirse en fontanero.

"Si estás pensando en qué carrera seguir, hazte fontanero", afirmó, según el mismo medio. Los trabajos manuales altamente especializados y físicamente demandantes, como la fontanería, carpintería o electricista son mucho más difíciles de reemplazar por una IA que aquellos que implican sentarse frente a una computadora, aseguró.

Hinton ha expresado en numerosas ocasiones su preocupación por cómo la inteligencia artificial afectará al empleo, especialmente a los trabajos de oficina y aquellos basados en el conocimiento digital. Después de trabajar durante años en Google, abandonó finalmente su puesto para poder hablar libremente sobre los riesgos de la IA.

El experto sostiene que los modelos actuales —como los desarrollados por OpenAI, Google y otras empresas— han avanzado a un ritmo tan acelerado que es difícil anticipar todas sus implicaciones. "Lo que estamos desarrollando podría ser más inteligente que nosotros y no necesariamente compartir nuestros valores", llegó a asegurar en una entrevista recogidas por BBC News.