Un exbanquero suizo señala qué diferencia a un rico de la gente más humilde y provoca una avalancha de reacciones 

Iñaki Arcocha, economista, exbanquero suizo y asesor financiero con más de 20 años de experiencia en banca privada, ha provocado un aluvión de reacciones al explicar qué diferencia a un rico de la gente más humilde.

En el canal de YouTube de Fernando Miralles, éste le ha planteado directamente: "¿Qué te sueles encontrar distinto en los ricos de la gente que empieza, de una gente más humilde? Porque antes mencionabas que el rico tiene un tipo de mentalidad".

"Hay una ausencia de miedo absoluta. Luego hay otra: la rapidez. Son muy rápidos a pesar de que se equivoquen. Porque han entendido que el pez grande no se come al chico. El pez rápido se come al lento", ha asegurado Arcocha.

En su opinión, "tú aprendes mucho más haciendo cosas muy rápido y equivocándote, pero haciendo, más que quedándote paralizado y tratar de buscar una perfección que no existe".

"Lo perfecto es enemigo de lo bueno"

"Lo perfecto es enemigo de lo bueno y ellos son rápidos. 'Me he equivocado en esto'. No pasa nada, siguiente. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Entonces, al cabo del año hacen 55.500 cosas", ha subrayado.

En las reacciones, son muchos quienes dicen que el rico puede permitirse eso porque puede permitirse fallar, algo que quien no tiene recursos no puede hacer. "El podre no se puede equivocar porque se queda sin dinero, no tiene segundas oportunidades", dice una persona. "Cuando tienes dinero no tienes miedo de perder un poco. Cuando no tienes dinero y cuesta ganarlo, da miedo perder ese mismo poco", insiste otro.

Mentalidad de rico vs mentalidad de pobre

En otro momento de la entrevista, Arcocha ha asegurado que "la mentalidad del pobre y la mentalidad del rico no tienen que ver con tu nivel de patrimonio": "¿Tú no has tenido amigos de buena familia que eran unos ratos cuando ibais a comer juntos? Yo los tengo".

"Gente que discute el precio de una botella de vino y es multimillonaria. Y tengo amigos que no tienen mucho dinero y son los primeros en pagar la primera ronda", ha subrayado.

En su opinión, "el ser generoso, el ser tacaño, el ser extrovertido, el ser despreocupado con el dinero porque sabes que vas a generar más y que esa es la actitud ganadora, la mentalidad de abundancia, de que hay muchas más oportunidades ahí fuera de las que creemos versus la mentalidad de escasez, pensar en lo que va a salir mal, no tiene tanta relación con tu nivel de riqueza como la gente piensa".