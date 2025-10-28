Un profesor de matemáticas alerta sobre el futuro de las jubilaciones: "En unos años no habrá dinero si no cambian algunas cosas"

Mientras algunos lo temen, otros esperan con ansia el momento en que llegue la jubilación y poder —por fin— dejar de trabajar. Lo que seguro que todos desamos es poder llegar con salud, pero también con el dinero suficiente para vivir dignamente y poder darnos también algún capricho de vez en cuando, sobre todo aquellos que se han ido postergando durante un año tras otro por no tener tiempo debido al trabajo.

Para ello es fundamental llegar a la jubilación con una buena pensión, aunque en España esto supone, cada vez más, todo un reto. El panorama del sistema de pensiones está inmerso en una creciente inestabilidad mientras se cuestiona su viabilidad de cara a los próximos años.

En medio de todo esto, se ha creado un cisma generacional. "Los jóvenes viven peor que los pensionistas porque los salarios son muy bajos y, aunque las pensiones también lo sean, todavía resultan más altas que lo que gana la gente joven", resumió en RAC1.cat Juan José López, un médico jubilado de 83 años. En aspectos como el acceso a la vivienda y la calidad laboral, la diferencia entre las distintas generaciones es evidente.

Pese a cobrar unos 2.500 euros netos al mes, aseguró que vive "como puede" y defiende que "no es justo que un pensionista con más recursos cobre menos, porque si has trabajado y pagado muchos años, la pensión es una consecuencia de lo que has trabajado". "En España hay que pedir más impuestos y la gente no está dispuesta a pagar", afirmó.

Su hermano, Antonio López, profesor de matemáticas jubilado de 71 años, también destacó el contraste con los jóvenes. "Los salarios son bajos, los puestos de trabajo, a menos que seas una persona muy cualificada, son de baja cualificación. Por tanto, los jóvenes cobran poco dinero, trabajan muchas horas y si quieren comprar una casa es muy cara. Nosotros, a nuestra edad, ya tenemos todas estas cosas resueltas".

A continuación, dijo que con su pensión, también de unos 2.500 euros netos el mes, le basta para vivir con tranquilidad, pero mostro su preocupación sobre el futuro. "Pienso que en unos años no habrá dinero para las pensiones si no cambian algunas cosas", afirmó, y advirtió que el actual modelo de financiación es insostenible a largo plazo y que se necesitarían reformas urgentes.

El profesor jubilado apuntó como posibles soluciones a un cambio en el sistema de recaudación y a la llegada de población joven inmigrante que cotice y aporte nuevos ingresos. "Espero que cambien la forma de recaudar o que venga gente joven de otros países para que paguen impuestos", dijo.